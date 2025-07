Turismo invernale, in Trentino oltre 7,7 milioni di pernottamenti

“Colomba di pace”, nel weekend i banchetti del Gruppo Emergency di Trento

Nel finesettimana di sabato 12 e domenica 13 aprile i volontari del Gruppo Emergency di Trento saranno in diverse località del Trentino con la “Colomba di pace”: il dolce pasquale proposto per sostenere l’impegno di Emergency per le vittime di guerra nei Paesi in cui opera. Il ricavato sarà dedicato in particolare a finanziare gli […]