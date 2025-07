Arriva a Rovereto la mostra su Gaza “Be My Voice”

La mostra “Be My Voice” è di nuovo in viaggio, e il giornalista Hassan Selmi, se riuscirà a collegarsi da Gaza, di collegherà con l’evento di giovedì 10 luglio alle 18 presso il Centro giovani Smart Lab di Rovereto, grazie all’invito del Centro Pace di Rovereto in rete con le associazioni del progetto “GAZA. Lì dove brucia l’anima del mondo” che sono “Pace per Gerusalemme”, Donne in Nero – Rovereto, A.N.P.I. Rovereto – Vallagarina, Giuristi Democratici sez. regionale, Casa delle Donne, ARCI Brentonico, CGIL del Trentino, Forum trentino per la Pace e i Diritti umani, Emergency gruppo di Trento.

La mostra nasce dalla corrispondenza tra il giornalista palestinese Alhassan Selmi, residente nella Striscia di Gaza, e l’illustratrice italiana Marcella Brancaforte. Attraverso parole e immagini, i due autori hanno creato un diario visivo che racconta la quotidianità sotto assedio, trasformando dolore e resistenza in memoria e testimonianza .

Un incontro tra arte, testimonianza e solidarietà per Gaza, inserito nel momento pubblico della “Scuola di Pace” promossa dal Comune di Rovereto per coinvolgere i giovanissimi nella riflessione e nei percorsi di costruzione della pace.

La mostra sarà esposta allo Smart Lab fino al 17 luglio. In collegamento ci sarà anche il giornalista Raffaele Oriani, autore del libro “Hassan e il genocidio”.

Segue dalle ore 19.30 semplice rinfresco con dj set “Not a morning person” e alle ore 21.00 Apocalippo a cura di Circo Paniko e a seguire live Toma.

Apertura della mostra – presso Smart Lab di Rovereto: venerdì 11 luglio 9–23; sabato 12 luglio 17–23; lunedì 14 luglio 9–23; e martedì 15 luglio 9–23.