Müller Thurgau: i vini premiati per il 22esimo concorso

Si è svolta venerdì 4 luglio la premiazione della 22esima edizione Concorso Internazionale Vini Müller Thurgau, nell’ambito della inaugurazione della 38esima edizione della rassegna “Müller Thurgau: Vino di Montagna”.

Sei le medaglie d’oro: Azienda Agricola Giorgio e Federico Paolazzi con IGT Vigneti delle Dolomiti Müller Thurgau Pietra di Confine 2021; Azienda Agricola Pojer e Sandri con Vigneti delle Dolomiti Müller Thurgau Monogramma 2022; Bellaveder con DOC Trentino Müller Thurgau San Lorenz 2024, che ha ottenuto il punteggio più alto (89,091) e dunque ha ricevuto anche Menzione speciale “Miglior Vino Italiano”; Cembra cantina di montagna con DOC Trentino Müller Thurgau 2023; Hammel con Deutscher Qualitätswein In the Mood for Müller Trocken Pfalz 2023, che ha ricevuto anche la Menzione speciale di “Miglior vino straniero” e quella di “Miglior vino longevo” e con Deutscher Qualitätswein Erste Versuchung Rivaner Trocken Pfalz 2024.

Altre sei le medaglie d’argento: Cantina Mezzacorona con DOC Trentino Müller Thurgau Superiore Cembra Castel Firmian 2023; Cavit con DOC Trentino Müller Thurgau Bottega Vinai 2024; Cortaccia con Alto Adige DOC Müller Thurgau GRAUN 2023; Gaierhof con DOC Trentino Müller Thurgau 2024; Pelz con IGT Vigneti delle Dolomiti Muller Thurgau 2017; Tenuta Gottardi con DOC Trentino Müller Thurgau 2023.

E sette medaglie di bronzo: Azienda Vinicola Nicolodi Alfio con DOC Trentino Müller Thurgau 2023; Cantina Aldeno con DOC Trentino Müller Thurgau Athesim Flumen 2024; Cantina La Vis con DOC Trentino Müller Thurgau “I Classici” 2024; Cantina Produttori Valle Isarco con DOC Alto Adige Valle Isarco Müller Thurgau Aristos 2024; Fondazione Mach con DOC Trentino Müller Thurgau 2023; Villa Corniole con DOC Trentino Superiore Valle di Cembra Müller Thurgau Pietramontis 2023; Winzerverein Hagnau con Hagnauer Premium Müller-Thurgau Fass 247 2023.