EuroCup 2025-26, ecco le avversarie dell’Aquila Basket

Foto Aquila Basket

Si è svolto a Barcellona il sorteggio dei due gironi, da dieci squadre ciascuno, per la prossima edizione della EuroCup 2025-26, alla quale parteciperà anche l’Aquila Basket. I bianconeri sono stati inseriti nel Gruppo B, dove affronterà: Turk Telekom Ankara, Cosea JL Bourg-en-Bresse, Ratiopharm Ulm, Besiktas Gain Istanbul, Buducnost Voli Podgorica, Panionios Athens, Lietkabelis Panevezys, Niners Chemnitz e London Lions.

Un girone di grande fascino e competitività, ricco di piazze prestigiose come Londra, Istanbul, Ankara, Atene e tante altre, nel quale la Dolomiti Energia Trentino cercherà di conquistare l’accesso alla post-season.

La regular season della BKT EuroCup prenderà il via il prossimo 30 settembre e prevede 18 partite (nove in casa e nove in trasferta contro le altre squadre del girone). Al termine della fase regolare, le prime sei classificate di ciascun gruppo accederanno alla fase a eliminazione diretta: le prime due direttamente ai quarti di finale, mentre le altre quattro disputeranno un turno di spareggio in gara secca. I quarti di finale si giocheranno anch’essi con gara secca sul campo della squadra meglio classificata, mentre semifinali e finali si disputeranno al meglio delle tre partite. Il calendario completo della regular season sarà comunicato da EuroCup nelle prossime ore.

“Siamo molto orgogliosi di partecipare all’EuroCup. Siamo stati inseriti in un girone molto stimolante, che comprende tante piazze europee di grande importanza. Affronteremo squadre che conosciamo già molto bene, come Podgorica, Ulm, Bourg-en-Bresse, Besiktas, Lietkabelis e Londra, ma avremo anche l’opportunità di misurarci con realtà che non abbiamo mai incontrato prima, come Chemnitz e Panionios Atene. Non vediamo l’ora di iniziare questa avventura, nella nostra decima partecipazione all’EuroCup”, ha commentato il presidente Luigi Longhi.