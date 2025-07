Il calcio riparte dal Trentino, ecco le squadre in ritiro in provincia

Anche questa estate il territorio trentino sarà sede di un tipo di ospitalità molto particolare, ovvero quella riservata alle compagini sportive e calcistiche che, nel periodo estivo, scelgono il fresco della montagna per il proprio ritiro estivo, durante il quale riprendere gli allenamenti in vista della prossima stagione agonistica. Dal Trentino, negli ultimi anni, sono partite corse verso lo scudetto, altre verso la promozione, altre verso la salvezza, successi proporzionati ai calibri diversi dei team che si sono ossigenati in Trentino dagli anni Ottanta in poi, ma tutti sempre importanti. Ultimo lo scudetto conquistato dal Napoli poche settimane fa, motivo di orgoglio per la Val di Sole e per tutto il nostro territorio.

Seguendo l’ordine cronologico, la prima squadra che verrà accolta fra le montagne trentine sarà il Sassuolo, reduce da un trionfale campionato di serie B, che ha dominato dalla prima all’ultima giornata, chiudendolo con un bottino di 82 punti. Per prepararsi al meglio al ritorno sul palcoscenico della serie A, dopo un solo anno di assenza, svolgerà per il secondo anno consecutivo la preparazione a Ronzone, in Alta Val di Non dall’11 al 28 luglio.

Poco dopo arriveranno, in contemporanea, l’Hellas Verona di serie A e il Mantova di serie B, attesi per domenica 13 luglio. Gli scaligeri, reduci da un campionato di serie A che ha portato loro in dote una brillante salvezza, e allenati dal confermato Paolo Zanetti, utilizzeranno per il secondo anno consecutivo le strutture di Folgaria, allenandosi al campo sportivo La Pineta. I virgiliani, invece, lavoreranno al centro sportivo comunale di Mezzana, in Val di Sole, agli ordini del confermato Davide Possanzini, a loro volta dopo essersi messi alle spalle una bella stagione in cadetteria, conquistata solo l’anno prima, chiusa al 13° posto. Sia l’Hellas sia il Mantova termineranno il proprio ritiro domenica 27 luglio, con due settimane di proficuo lavoro alle spalle.

In contemporanea si preparerà a Storo l’Arezzo, pronto ad affrontare la serie C dopo il brillante quinto posto della stagione appena conclusa, un piazzamento che è valso ai toscani l’accesso ai playoff, nei quali hanno superato il Gubbio al primo turno per poi essere eliminati dalla Vis Pesaro. Gli amaranto saranno in Valle del Chiese dal 13 al 26 luglio. Ha scelto il Trentino, ed esattamente Spiazzo Rendena anche il Catanzaro, reduce da un brillante Campionato di Serie B. La squadra tornata a rappresentare l’intera Calabria nel panorama calcistico nazionale è attesa dal 15 al 27 luglio.

Poi il testimone passerà al Genoa, il club italiano che vanta la storia più lunga, iniziata nel lontano 1893, il quarto club di serie A che ha scelto il Trentino. Lavorerà per 13 giorni, dal 15 al 26 luglio, a Moena, agli ordini del confermato Patrick Vieira, per confermarsi nella massima serie, come ha brillantemente saputo fare nella stagione passata, chiusa al 13° posto, appena sopra al Verona, avvalendosi anche delle reti del trentino Andrea Pinamonti.

Il 17 luglio è invece atteso dalla parte opposta del Trentino, in Val di Sole, il Napoli Campione d’Italia che, come di consueto, si ossigenerà a Dimaro, lavorando tutti i giorni in due sessioni, una mattutina e una pomeridiana, al campo comunale di Dimaro, borgo che lo ospita dal lontano 2010, quindi da 14 anni consecutivi (unica interruzione quella causata da Covid-19 nel 2020), protagonista di un connubio solidissimo e fortunato per i partenopei, che saluteranno il Trentino il 27 luglio.

Venerdì 18 e sabato 19 luglio sono invece le date in cui cominceranno a lavorare qui due squadre di serie C, ovvero il Trento e il Vicenza, entrambe reduci dai playoff promozione, terminati al primo turno per gli aquilotti, in semifinale contro la Ternana per i veneti, che sono ora chiamati a centrare una promozione attesa da qualche anno: gli aquilotti suderanno a Masen di Giovo, in Val di Cembra, fino al 30 luglio, mentre i biancorossi si fermeranno nella vicina a Bedollo, sull’Altopiano di Piné, fino all’1 agosto. Nella stessa categoria e nello stesso girone troveremo anche il Cittadella, squadra padovana appena retrocessa dalla serie B, che ha scelto ancora una volta l’Altopiano di Lavarone, dal 20 luglio al 3 agosto, per mettere fieno in cascina in vista della nuova stagione, e la Virtus Verona, che al pari del Trento nella stagione da poco conclusa si è conquistata la post season, uscendo di scena al primo turno per mano dalla Giana Erminio. Il club guidato dal mitico Luigi Fresco, presidente e allenatore della prima squadra dal lontano 1982, è ormai di casa a Mezzano, nel Primiero, che lo ospiterà dal 25 luglio al 6 agosto.

Non va dimenticato che la Val di Sole è stata scelta per la preparazione estiva anche da tre squadre di serie A femminile, quali Roma, Como e Parma: le giallorosse saranno a Dimaro dal 29 luglio al 7 agosto, le lariane a Mezzana dal 28 luglio al 6 agosto, le emiliane a Ronzone dal 3 al 13 agosto.

Da ricordare, infine, che i ritiri di Napoli, Genoa, Hellas Verona e Vicenza sono accompagnati da un “fan village” allestito appositamente per i tifosi con attività serali nel centro dei paesi e che tutte le squadre menzionate hanno organizzato una serie di partite amichevoli che consentiranno ai tifosi di vederle in azione. Ulteriori occasioni saranno offerte dalle serate in piazza per incontrare il pubblico e altri momenti di festa nei weekend dedicati ai supporter.

Uscendo dall’ambito calcistico, non si può non ricordare che l’Altopiano di Folgaria dal 23 al 31 luglio ospiterà ancora una volta la nazionale italiana maschile di basket, che concluderà la propria attività disputando la Trentino Basket Cup alla ilT Quotidiano Arena di Trento il 2 e 3 agosto, sfidando in semifinale l’Islanda e nell’eventuale finale la vincitrice di Polonia – Senegal.

Dalla palla a spicchi a quella da volley, anche le due nazionali di pallavolo preparano da decenni i grandi appuntamenti internazionali estivi in Trentino, per la precisione a Cavalese. Quest’anno la selezione maschile allenata da Ferdinando de Giorgi vi ha già lavorato dal 12 al 20 maggio e dal 3 al 13 giugno e farà ritorno in Val di Fiemme dal 5 all’11 luglio. Vedremo invece in azione in Trentino le azzurre di Julio Velasco, campionesse olimpiche in carica, dal 4 all’8 agosto.