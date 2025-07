Dai bambini della Primaria di Roverè della Luna l’invito a fermarsi… e a meravigliarsi

È stata presentata a Roverè della Luna, nell’ambito della recente edizione di Volti alla Luna, la mostra dei lavori realizzati dai bambini della Scuola Primaria “F.lli Bronzetti” di Roverè della Luna, frutto del progetto educativo “Fermiamoci… meravigliamoci”, pensato per avvicinare i più piccoli alla riflessione sul valore dei gesti quotidiani, sull’importanza del rispetto reciproco e delle regole condivise, educando così alla responsabilità personale e al senso di appartenenza alla comunità.

Attraverso laboratori, attività esperienziali e momenti di confronto, durante l’anno scolastico i bambini hanno potuto scoprire quanto sia prezioso fermarsi, osservare, ascoltare e prendersi cura degli altri e dell’ambiente, contribuendo in modo concreto alla costruzione di una società più attenta, consapevole e solidale. Proposte educative di questo tipo sono fondamentali nel percorso formativo degli alunni, poiché traducono i principi appresi in aula in esperienze vissute, rafforzando il senso di cittadinanza attiva e il rispetto per il bene comune.

Un aspetto centrale del progetto è stato inoltre l’approfondimento del patrimonio ambientale e storico-culturale locale, realizzato grazie al supporto del Museo etnografico trentino San Michele (METS) e della Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali della Provincia Autonoma di Trento. Grazie a uscite sul territorio e attività di ricerca etnografica, i bambini hanno esplorato temi quali il paesaggio naturale e antropico, il valore dell’acqua in ambito domestico e lavorativo, e l’importanza delle regole tradizionali per la gestione sostenibile delle risorse naturali. Questa esperienza ha fornito loro strumenti utili per sviluppare una maggiore consapevolezza e rispetto verso il proprio territorio, valori imprescindibili per la crescita di cittadini attenti e responsabili.

Il progetto è stato inoltre inserito dal Consorzio Turistico Piana Rotaliana Königsberg all’interno del più ampio processo di sviluppo territoriale “Giardino del Vino”, che promuove la valorizzazione del territorio della Rotaliana Königsberg attraverso progetti integrati che uniscono cultura, natura, tradizioni e produzione vitivinicola, con l’obiettivo di educare e coinvolgere la comunità locale e i visitatori in un’esperienza partecipativa e consapevole del paesaggio e delle sue risorse.

Frutto di questo progetto è anche l’opuscolo “Fermiamoci… meravigliamoci” destinato non solo ai bambini e alle loro famiglie, ma anche al resto della comunità di Roverè della Luna: una piccola guida a questo borgo così ricco di bellezze culturali e naturali. Il libretto è stato realizzato con il sostegno della Cantina sociale di Roverè della Luna e della Cooperativa Antropos e con il patrocinio del Comune.