IT.A.CÀ, il festival del turismo responsabile, fa tappa in valle di Ledro e Giudicarie esteriori

Ci sono anche i territori della Valle di Ledro e Giudicarie esteriori tra i protagonisti di IT.A.CÀ, la rete dei Festival del Turismo responsabile, che anche quest’estate si propone di rilanciare, in maniera condivisa, la filosofia a cui il Festival si ispira organizzando tanti eventi sui territori, un unico grande cammino dal Nord al Sud d’Italia. Un’edizione ricca di appuntamenti che coinvolge 11 Regioni, per un totale di 20 Tappe.

Dal 12 al 20 luglio, e di nuovo dall’11 al 25 ottobre, anche in Trentino prenderà così forma un programma ricco di cammini, concerti, incontri, mostre e letture: un vero viaggio tra le forme della biodiversità, naturale e culturale. Un’occasione per riscoprire il senso più profondo del viaggiare lento, dell’ascolto e del rispetto per i luoghi e per chi li abita.

Un festival suddiviso in due momenti, luglio dedicato ai valori alla base del turismo responsabile: cooperazione, accoglienza, rispetto, e ottobre improntato alle azioni per rafforzare un turismo sostenibile e responsabile. Si parte il 12 luglio dalle 9:30 al Centro polivalente di Locca, a Ledro, con l’inaugurazione del festival, parlando di scienza dell’evoluzione con i curatori della mostra “Il dilemma dell’altruismo” realizzata con la supervisione scientifica di Telmo Pievani, e con il curatore del libro “Mutuo appoggio un fattore dell’evoluzione” Giacomo Borella. È previsto un buffet con prodotti tipici della valle. Lo stesso giorno, dalle ore 20:30 l’antropologa Cristina Balma Tivola farà viaggiare i presenti con i suoi MIRABILIA 80 oggetti da tutto il mondo, accompagnati dal fisarmonicista Andrea Pizzamiglio.

Il 13 luglio dal mattino prenderà il via una camminata nelle Giudicarie verso Malga Vacìl nel comune di Storo accompagnati dall’organetto di Andrea Pizzamiglio per scoprire antichi tracciati di transumanza preistorica con l’archeologo Giampaolo Dalmeri.

Il 15 luglio nella biblioteca di Bezzecca due interessanti appuntamenti, il primo alle 17 con Ilaria Rinaldi, si parlerà del progetto RARE sul nomadismo digitale, il secondo dalle 21 con Dario Colombo, per viaggiare sui tracciati delle emigrazioni passate dalle nostre valli e i flussi recenti verso le nostre valli. Il 18 luglio sempre in biblioteca a Bezzecca, dalle 21 spazio ai racconti di Alessandro De Bertolini per poi il 19 e 20 camminare insieme a lui ed a Paola Barducci nella biosfera in valle di Ledro.

La conclusione di questa prima parte di festival, il 20 luglio alle 14 in malga Cita a Ledro loc. Pur, sarà con l’incontro con l’autore del libro “La Traversara”, Fulvio Osti, orientato ad un approccio lento ai territori e con Ilaria Rinaldi sull’abitare le aree rurali in abbandono, moderato da Pietro Zanotti.