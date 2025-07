Giro d’Italia Women, a Trento vince Lorena Wiebes

L’Aquila Basket vince anche a Sassari e vola in vetta alla classifica

Fa cinquina l’Aquila Basket, che ancora imbattuta in questo avvio di Serie A vince per 81-84 contro Sassari al PalaSerradimigni e mantiene il primo posto in campionato. Trento vola anche sul +16 ma poi il Banco di Sardegna Sassari si rifà sotto. Nel finale i ragazzi di coach Galbiati fanno le scelte giuste e riescono […]