Si è chiusa la prima edizione del Trento Live Fest

Si è chiusa sabato 5 luglio, con il concerto di Alessandra Amoroso, La Rappresentante di Lista e BigMama, la prima edizione del Trento Live Fest, il festival che ha portato a Trento una serie di importanti artisti del panorama musicale nazionale. Per due weekend consecutivi, dal 27 giugno al 29 giugno e dal 3 al 5 luglio, la Trentino Music Arena si è trasformata in un grande palcoscenico a cielo aperto, regalando al pubblico sei serate all’insegna del ritmo e del divertimento.

Il primo weekend (27–29 giugno) ha portato in scena il cantautorato di Mazzariello, Lucio Corsi e Diodato, l’energia del rap di Geolier ed Ele A, e la carica di Rose Villain e Coma_Cose.

Il secondo weekend del festival (3–5 luglio) si è aperto con l’attesissima data zero del “Festival Tour 2025” di Fabri Fibra, seguita dai live carichi di energia di Eugenio in Via Di Gioia e Tananai, per poi concludersi con tre grandi voci della musica italiana: Alessandra Amoroso, La Rappresentante di Lista e BigMama.

Con l’acquisto del biglietto era inclusa la Trentino Guest Card grazie alla quale è stato possibile usufruire di tanti vantaggi sia per adulti sia per ragazzi. Grazie alla Trentino Guest Card, infatti si è potuto accedere (gratuitamente o con tariffa scontata) ai principali musei, castelli e parchi naturali del Trentino, ottenere sconti nelle strutture convenzionate e usufruire di servizi esclusivi come visite guidate e degustazioni alla scoperta della città di Trento e dei suoi dintorni. E soprattutto, si sono potuti utilizzare liberamente con facilità tutti mezzi pubblici, evitando traffico e parcheggi. Una ragione in più per organizzare un weekend in Trentino.