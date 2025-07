Andrea Vitali e Francesco Filippi a Levico per il weekend letterario

Il secondo weekend letterario a Levico vede come protagonisti Andrea Vitali e Francesco Filippi, due scrittori che invitano i lettori a riflettere sul senso della democrazia e affrontano il fascismo e le sue sfaccettature: il romanziere Vitali con grande ironia, il saggista Filippi con lo sguardo dello storico ben ancorato al presente.

Venerdì 11 luglio appuntamento alle ore 18.00 alla Sequoia del Parco storico di Levico con lo scrittore pluripremiato Andrea Vitali, che presenterà “Il sistema Vivacchia. I casi del maresciallo Ernesto Maccadò” (Garzanti, 2024). Modererà la serata Andrea Margheri, insegnante e formatore, lettore appassionato di Vitale. L’ingresso all’incontro è libero e gratuito, in caso di pioggia si sposterà presso la Sala consiliare del Comune di Levico, via Marconi, 6

Nel libro che sarà presentato venerdì “Il sistema Vivacchia. I casi del maresciallo Ernesto Maccadò” siamo negli anni Trenta, a Bellano sul lago di Como, perché a Bellano le cose non vanno mai come ci si aspetta. C’è sempre l’imprevisto che cambia le carte in tavola, e stavolta ha un nome: è il sistema Vivacchia. Maccadò, già protagonista di altri romanzi, in quest’ultimo si gode una gustosa rivincita sugli sgangherati rappresentanti locali del regime, presi bellamente in giro. Alle prese con le proprie diffidenze nei confronti delle innovazioni tecnologiche, non sa decidersi se acquistare anche lui una radio nuova, che la moglie Maristella desidererebbe tanto e che è già arrivata in casa dell’appuntato Misfatti portando allegria e gioia di vivere. «Vedremo», va ripetendo il maresciallo, mentre è concentrato a dare una mano agli eventi affinché prendano la piega giusta quando il potere si fa violento e arrogante.

Sabato 12 luglio alle ore 18.00 sempre all’Installazione Sequoia, Parco di Levico Francesco Filippi presenterà “ANTIFASCISTA. Pensare, vivere e agire per la democrazia.” (Piemme, 2025). La serata sarà moderata da Sara Zanatta, ricercatrice della Fondazione Museo Storico del Trentino. In caso di pioggia l’incontro si svolgerà al Palazzo delle Terme, in via Vittorio Emanuele 10.

Lo storico Francesco Filippi, nato a Levico, dedica alla nonna il suo ultimo saggio “ANTIFASCISTA”. A nonna Regina “che fu cattolica, democratica e antifascista, ritenendo ovvia e naturale ognuna di queste cose”. Cosa significa antifascismo? C’è tanta storia in questa parola, ed è compito dello storico e di uno storico brillante come Filippi esaminare quanta di questa storia è nel nostro presente, nel nostro immaginario collettivo, nelle nostre esperienze, nell’agenda politica e nelle piazze di tutto il mondo. Quindi se antifascismo è tutto ciò che si oppone al fascismo, Filippi parte da una definizione a specchio, delineando la nascita, il decorso, la fine e la continuità del fascismo: come dittatura, come retorica e come stile di propaganda. Il libro traccia una chiave di lettura attraverso un excursus di oltre cent’anni di definizioni dell’antifascismo. Con una litania di grande effetto Filippi ripercorre le varie fasi di antifascismo, fenomeno mai definito perché, per propria costituzione, è reattivo rispetto al suo antagonismo. Arriva fino a quell’antifascismo contemporaneo, nuovo nei modi e negli atteggiamenti perché diverso è, oggi, il fascismo che deve contrastare.

