Attivo il servizio navetta di Rivetta, dalla Baltera al centro di Riva

Dal 12 luglio al 14 settembre sarà di nuovo attivo Rivetta, il servizio pensato per muoversi in modo più semplice, sostenibile e senza pensieri sul territorio di Riva del Garda. Si tratta di una navetta gratuita che collega la Baltera al centro di Riva del Garda, promossa dal Comune di Riva del Garda in collaborazione con Trentino Trasporti.

Saranno presenti due linee distinte: una che collegherà il parcheggio alla Baltera, nei pressi del quartiere fieristico, con il centro storico di Riva e, novità di quest’anno, il rione Degasperi (presso il cimitero), l’altra con le spiagge e il porto San Nicolò, ampliando così la rete urbana del trasporto pubblico.

Il servizio, operativo tutti i giorni dalle 7:30 alle 19:30, con corse ogni 15 minuti circa, è gratuito per i residenti, i lavoratori pendolari e i possessori della Crew Card. Per gli altri utenti è previsto invece un contributo di 3,00 euro per il parcheggio.

Inoltre, fino al 28 settembre sarà attivo anche un collegamento gratuito tra il parcheggio alla Baltera e Pregasina, fino alla statua della Regina Mundi. Il servizio sarà disponibile ogni sabato, domenica e nei giorni festivi, con corse aggiuntive giovedì 14 e venerdì 15 agosto.

“Il servizio navetta Rivetta, così come il collegamento gratuito con Pregasina, sono tasselli di un progetto più ampio che punta a una mobilità urbana sostenibile e integrata. Il Comune di Riva del Garda ha investito risorse a conferma della volontà di rafforzare l’offerta e dare un segnale concreto di impegno. Abbiamo mantenuto il nome e, in parte, anche le linee precedenti, riorganizzandole in tempi rapidi per rispondere alle esigenze di cittadini e visitatori,” ha dichiarato il Sindaco del Comune di Riva del Garda Alessio Zanoni.

Il nuovo servizio rappresenta non solo una soluzione logistica, bensì una visione più ampia di città vivibile e sostenibile, attenta all’ambiente, al benessere di chi la abita e all’accoglienza di chi la visita.