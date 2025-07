Cinema sotto le stelle: a Trento la quarta edizione di “Benvenuti al Cinema”

Prende il via la quarta edizione di “Benvenuti al Cinema” ospitata nella corte di Palazzo Benvenuti, sede di Bts – Banca Trentino Sudtirol, main sponsor del calendario di proiezioni pensato e curato da Nuovo Astra in collaborazione con Federazione Trentina della Cooperazione.

Dopo il successo raccolto delle prime tre edizioni, l’ambientazione scelta per la rassegna è pronta a trasformarsi in una sala cinematografica outdoor da metà luglio a fine agosto, proponendo dodici proiezioni da guardare sotto le stelle ogni lunedì e giovedì.

La direzione artistica è affidata ad Antonio Artuso, figura di riferimento nel panorama cinematografico trentino, noto per la sua lunga esperienza e sensibilità nella programmazione.

In seguito gli orari:

Lunedì 14 luglio, la rassegna avrà inizio con “No Other Land”, la storia di amicizia tra l’attivista palestinese Basel e il giornalista israeliano Yuval.

Giovedì 17 luglio, ore 21.15, Familia. Una storia di violenza domestica, tratta dal romanzo “Non sarà sempre così” di Luigi Celeste.

Lunedì 21 luglio, ore 21.15, L’amore secondo Kafka. Il film sentimentale che ci trasporta nella tormentata esistenza del genio letterario boemo di lingua tedesca.

Giovedì 24 luglio, ore 21.15, Le déluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta. I pochi mesi in cui gli ultimi re e regina di Francia con i loro due figli vennero incarcerati in un castello alle porte di Parigi, in attesa di essere giustiziati.

Lunedì 28 luglio, ore 21.15, Follemente. La nostra mente è un posto molto affollato, siamo tutti pluriabitati con tante diverse personalità che devono convivere tra di loro. Razionali, romantiche, istintive, a volte folli. Ma chi comanda veramente?

Giovedì 31 luglio, ore 21.15, Il maestro. Una storia di coraggio, dedizione e resistenza che rischiava di rimanere sepolta dalle ombre del regime franchista.

Lunedì 4 agosto, ore 21.00, Conclave. Un thriller ambientato nel mondo della Chiesa e ispirato all’omonimo romanzo di Robert Harris.

Giovedì 7 agosto, ore 21.00, Lee Miller. La storia vera di Lee Miller, modella e fotoreporter dall’anima inquieta.

Lunedì 11 agosto, ore 21.00, A Real Pain. David e Benji, due cugini non in sintonia tra loro, che si ritrovano per un tour in Polonia in onore della loro amata nonna.

Lunedì 18 agosto, ore 21.00, Berlinguer – La grande ambizione. Il racconto biografico della vita privata e pubblica di Enrico Berlinguer, dal viaggio a Sofia del 1973 fino al discorso della Festa Nazionale dell’Unità di Genova del 1978.

Giovedì 21 agosto, ore 21.00, Le occasioni dell’amore. Una coppia si ritrova dopo anni dalla separazione.

Lunedì 25 agosto, ore 21.00, Simone Veil – La Donna del Secolo. La storia della vita di Simone Veil attraverso gli eventi cardine del Novecento.

Il costo del biglietto è di 5 euro, con possibilità di prenotazione online. In caso di maltempo, la proiezione verrà annullata.

Programma completo sul sito https://www.nuovoastra.incooperazione.it/