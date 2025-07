Sabato 12 luglio Open day vaccinale contro il papilloma virus

Sabato 12 luglio, dalle 9 alle 12, in tutti i centri vaccinali del Trentino le donne fino ai quarant’anni e gli uomini fino ai trent’anni, iscritti al servizio sanitario provinciale, potranno vaccinarsi gratuitamente contro il papilloma virus. Quello di sabato sarà l’ultimo appuntamento prima della pausa estiva, le vaccinazioni riprenderanno il 13 settembre.

Il papilloma virus umano (Hpv) è un virus che può provocare tumori maligni in varie aree, tra cui il sistema uro-genitale (vulva, vagina, pene, ano) e la testa-collo (orofaringe), oltre a causare lesioni benigne come i condilomi ano-genitali (verruche), che hanno un importante impatto sulla qualità della vita. L’Hpv si trasmette con i rapporti sessuali, anche non completi. L’80% delle persone sessualmente attive non vaccinate contrae il virus.

Il tumore più comunemente associato all’Hpv è il carcinoma del collo dell’utero, primo cancro a essere riconosciuto dall’Organizzazione mondiale della sanità come totalmente riconducibile a un’infezione virale. In Trentino ogni anno vengono diagnosticati circa 50 tumori legati all’Hpv, mentre a livello nazionale si stima un totale di circa 4.400 casi. Aumentare le coperture vaccinali contro l’Hpv è quindi una strategia chiave per ridurre significativamente il rischio di tutte queste malattie, contribuendo alla prevenzione del cancro, in entrambi i sessi.

Attualmente viene somministrato il vaccino 9-valente, che protegge contro 9 ceppi di Hpv, inclusi quelli responsabili dell’insorgenza dei tumori. La vaccinazione contro l’Hpv è altamente efficace e sicura per tutte le età; gli effetti collaterali sono generalmente lievi e temporanei, come dolore nell’area di iniezione o febbre lieve.

Fino a 14 anni si somministrano due dosi di vaccino (a distanza di 6-12 mesi), mentre a partire dai 15 anni il ciclo vaccinale comprende tre dosi (le prime due a 1-2 mesi di distanza e la terza dopo sei mesi dalla prima). L’ideale è completare il ciclo entro un anno, ma se interrotto, non è necessario ricominciare dall’inizio, si prosegue da dove era stato interrotto. Il vaccino ha dimostrato un’eccellente durata di protezione e a oggi non ci sono evidenze scientifiche della necessità di un richiamo. La vaccinazione risulta vantaggiosa a partire dai 9 anni, con i massimi risultati prima dell’inizio dei rapporti sessuali. Studi clinici hanno dimostrato l’efficacia della vaccinazione anche in età adulta, con un beneficio particolarmente rilevante se avviene prima dei 50 anni. La somministrazione è fortemente raccomandata anche alle donne over 40 che hanno già ricevuto trattamenti per patologie correlate all’Hpv, con l’obiettivo di prevenire possibili recidive.

Oltre alle somministrazioni durante gli Open day, è sempre possibile prenotare un appuntamento per effettuare la vaccinazione contro l’Hpv nelle consuete sedute settimanali tramite l’App TreC+, collegandosi al Cup online oppure telefonando al numero 0461 379400. Le fasce più giovani continuano ad essere invitate alla vaccinazione con una lettera a casa.

Informazioni sulla campagna vaccinale e sul virus Hpv, sono disponibili nella sezione dedicata «In primo piano» sulla homepage del sito di Apss.

Open day – 12 luglio (ore 9 – 12) – Indirizzi centri vaccinali