Lavis si anima di musica ed eventi per i Porteghi e Spiazi

Prenderà vita dall’11 al 13 luglio, a Lavis, la 27ª edizione di Porteghi e Spiazi, la grande festa diffusa che ogni anno anima il centro storico e i suoi portici più suggestivi, coordinata dalla Pro Loco con il sostegno del Comune della borgata alle porte di Trento.

“Questo, assieme alla Lazzera, è l’evento più grande per il nostro territorio. Va ringraziata la Pro loco non solo per il grandissimo sforzo organizzativo, ma anche per la sua capacità di fare sintesi tra le tantissime associazioni coinvolte, coordinando l’impegno di tutti. Lo scorso anno la manifestazione registrò un successo record e quest’anno ci sono tutti i presupposti per avere numeri ancora maggiori. Auguro buon lavoro a tutti i volontari coinvolti e buon divertimento a tutte le persone che sceglieranno di partecipare. Da parte dell’amministrazione rinnoviamo ovviamente la nostra disponibilità ed il nostro appoggio alla Pro Loco ed alla manifestazione con spazi pubblici, supporto economico, attrezzature e l’impegno del personale”, spiega il vicesindaco di Lavis Luca Zadra.

I numeri parlano chiaro: oltre 600 volontari e 22 associazioni, fra quelle attive nei 14 stand e quelle impegnate nell’intrattenimento, con un aumento degli stand gastronomici, per tre nuove realtà che quest’anno entreranno ufficialmente a far parte della manifestazione: l’associazione Filorosso, protagonista sia con la proposta di cocktail in via Matteotti, che anche, con i prodotti cubani, nello spazio del mercatino multiculturale; il Circolo Pensionati La Madonnina, che animerà la balera del liscio con una proposta gastronomica costituita da soli dolci e bevande; SND Nuotatori Trentini, gestore della piscina, che terrà la struttura aperta anche la sera, proponendo attività di animazione e un menù tirolese. Oltre a questi, rinnovano la partecipazione due realtà che lo scorso anno avevano partecipato per la prima volta con il supporto della Pro Loco. Si tratta dello spiazzo degli SpeleoControversi, un nome fantasioso per definire la collaborazione tra Gruppo Speleologico SAT Lavis ed Econtrovertia, che saranno nuovamente nel piazzale di Casa Clementi.

A questi, si affiancano numerose conferme, prima fra tutte quella di Team Futura, anch’esso alla seconda esperienza, ma nella nuova location di Piazza San Gallo, dove proporrà gli arrosticini. Poi gli Alpini, con il loro menù tipico in piazzetta delle Suore Canossiane; le Donne Rurali – con tagliatelle, frittelle e Amblet- e il Club 3P – con degustazioni di vini e birre artigianali – assieme nel portico di Casa Zadra; US Lavis proporrà panini, pizza e birra nel passaggio Bakhita; il Gruppo Strumentale Giovanile di Lavis sarà come sempre nel portico Romani con Tortel e Strauben. Salendo lungo via Matteotti, ci sarà poi il portico di casa Mattedi, gestito da Liberamente Insieme con la collaborazione dei ragazzi di Anffas Trentino, che proporrà polenta e spezzatino, carne salada e Keiserschmarren; in piazzetta degli Alpini, davanti alla biblioteca, sempre presente Cycling Team, con panini e patatine; formula questa, proposta anche dai dirimpettai di LavisIon, sistemati in via Filzi, che avranno a menù anche numerosi cocktail. Pochi metri alle loro spalle, il piazzale dell’ex cantina Monfort accoglierà come da tradizione Paganella Calcio, con le specialità di Pesce, mentre solo il venerdì, presso il Palavis, sarà presente Paganella Basket, con la finale del proprio torneo, accompagnata da panini, pizza e panzerotti.

Oltre 40 gli eventi in programma, per accontentare davvero tutti i gusti. Molta la musica dal vivo, che toccherà tutti i generi dal country, al rock, dal liscio al pop; numerosi i dj set, con nomi di primo piano tra cui DJ Eddy e Infinity DJ; spazio anche alla musica folk ed etnica, con le bande, le esibizioni di danza sportiva e di balli colombiani. Ci saranno poi attività per i più giovani: da Didò, truccabimbi, baby dance per i piccini, fino all’escape room, i giochi da tavolo e le installazioni interattive per i ragazzi. Novità di quest’anno anche un ampliato angolo multiculturale, dove alle degustazioni di té marocchino – grande successo nella scorsa edizione – si affiancheranno delle bancarelle dove assaggiare e/o acquistare prodotti etnici proposti da associazioni di migranti da varie parti del mondo. In questo contesto, si inserisce anche una mostra dedicata alla storia della Palestina, presso i locali ex Dal Pan, dove sarà possibile donare un contributo che verrà fatto arrivare alla popolazione martoriata dalla guerra. Palazzo De Maffei, invece, farà da cornice ad una straordinaria esposizione di scatole di fiammiferi d’epoca dal titolo “Scusi, ha da accendere?”. Sabato 12 luglio, confermato infine il TratTour, spettacolare trattorata alla scoperta delle colline avisiane, da farsi esclusivamente con trattori d’epoca.

Tutti gli eventi sono gratuiti. Per programma completo, mappa e aggiornamenti: www.prolocolavis.it