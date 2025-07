Musica Natura Relazioni, nel Parco Naturale del Monte Baldo 11 eventi tra musica e ambiente

Riparte anche per l’estate 2025 il cartellone di Musica Natura Relazioni, la rassegna che riunisce sotto il segno della musica e dell’ambiente cinque Comuni del Trentino, in una programmazione condivisa e armonizzata diffusa sui territori di Ala, Avio, Brentonico, Mori e Nago-Torbole, che assieme formano il Parco Naturale del Monte Baldo.

Un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto per 11 appuntamenti, a partire da sabato 19 luglio, in cui i magnifici scenari del Monte Baldo sono ambiente e sfondo alle parole, ai suoni ed ai volti di ospiti e locali in una costante ricerca di bellezza. Un calendario ricco che porta in scena nomi della recente cultura musicale e teatrale italiana, dallo spettacolo Drammatica Elementare dei Fratelli Dalla Via, alle canzonette di Mauro Ottolini & Orchestra Ottovolante, nella splendida cornice della Cantina Mori Colli Zugna. E ancora la Ziganoff Jazzmer Band a far risuonare il Giardino di Palazzo Eccheli Baisi, fino alle opere di Kandinsky e Frida Khalo proiettate sulle facciate di Palazzo Salvotti a Mori per un’esperienza immersiva tra arte e musica. Il ritmo del tango a Nago-Torbole con La Real Tango Orquesta e l’omaggio alla figura femminile del coro Ecclesia Nova a Madonna della Neve, seguite dall’immancabile appuntamento all’imbrunire al Rifugio Fos-ce con Ensemble Neuma e dal rhytm & blues alla Sega di Ala in compagnia dei Nick Lee & the Marcos, precedono l’alba al Santuario di Montalbano con Zenosyne Saxophone Quartet e il concerto finale di maestri e allievi di Palestra d’Orchestra, masterclass per archi giunta alla sua nona edizione al Teatro di Brentonico. Chiude la rassegna la passeggiata ritmata in Val di Gresta organizzata insieme al Cammino di San Rocco: un silent play tra storia e sensazioni, a cura di Campsirago Residenza.

Per gli eventi gratuiti è consigliata la prenotazione attraverso il sito, all’interno del singolo evento. Per gli eventi a pagamento, la prenotazione è obbligatoria su www.musicanaturarelazioni.it dove è possibile consultare il programma completo della rassegna.

Musica Natura Relazioni è un cartellone promosso da Parco Naturale Locale del Monte Baldo, Comune di Ala, Comune di Avio, Comune di Brentonico, Comune di Mori e Comune di Nago-Torbole. Con il supporto di Provincia autonoma di Trento, APT Rovereto Vallagarina Monte Baldo e Comunità della Vallagarina, Cassa Rurale Vallagarina, Cassa Rurale Alto Garda e Rovereto e Fondazione Caritro. Main sponsor è la Cantina Mori Colli Zugna. Collaborano: Cammino di San Rocco, Federazione Cori del Trentino, Festival Nei Suoni dei Luoghi, Palestra d’Orchestra, Associazione Piccole Dolomiti Malga Brusà, Sezione SAT Ala, Rifugio baita Fos-Ce, Arci Brentonico, Proloco Mori Val di Gresta, Accompagnatori territorio trentino, Progetto Tango, Academia de Tango, APT Alto Garda.