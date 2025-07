Sport: cambia nome il PalaTrento, da settembre sarà “Bts Arena”

Zone 30, il percorso partecipato arriva anche a Mattarello

Il percorso partecipato “Strade da vivere. Trento in movimento” arriva nella circoscrizione di Mattarello. L’appuntamento è per mercoledì 27 novembre alle 20 nella sala polivalente Alberto Perini con accesso da via Poli 611. Sarà un’occasione per parlare di Zone 30 e Zone scolastiche con i tecnici del Comune e per entrare nel vivo della discussione […]