Torna il concorso che premia le storie dei giovani che fanno Strike!

Il 2025 è l’anno del decennale per “Strike! Storie di giovani che cambiano le cose”, il concorso, promosso dall’assessorato per i giovani attraverso l’Agenzia per la coesione sociale della Provincia autonoma di Trento, con il supporto di Fondazione Franco Demarchi, che premia ragazze e ragazzi con una storia di impatto che sappia ispirare gli altri. Dal sociale alla cultura, passando per sport e impresa, Strike individua ogni anno giovani talenti tra i 18 e i 35 anni di età e li coinvolge in un percorso di crescita che li porta fino alla finale, creando connessioni e sostenendo tanti nuovi eventi per la comunità.

Tanti i talenti che hanno partecipato negli anni, dalla scrittrice e giornalista Lara Lago al fumettista Emanuele del Rosso, l’influencer ambientalista Sofia Pasotto, l’impresa di moda dall’alto valore sociale Quid, l’atleta paralimpico Gianluigi Rosa, il cuoco Davide Zambelli, lo storico Giacomo Panozzo e il rapper Zelda, solo per citarne alcuni. In questa edizione gli organizzatori vogliono valorizzare il decennale con un evento finale, il 29 novembre a Trento, che si preannuncia una grande festa.

Nel frattempo il concorso ha aperto le iscrizioni e ha iniziato la ricerca dei nuovi partecipanti. Per iscriversi, da soli o in gruppo, bisogna avere tra i 18 e i 35 anni d’età, ed essere nati, domiciliati o residenti nelle regioni Trentino-Alto Adige, Veneto, Lombardia e – novità di quest’anno – anche Emilia Romagna. Iscriversi è semplice e gratuito: basta registrare un breve video (max 5 minuti) in cui si racconta il proprio strike e compilare il form sul sito www.strikestories.com, avendo cura di caricare tutta la documentazione richiesta. Per candidare la propria storia c’è tempo fino alle ore 12.00 del 29 settembre. Tra tutti i candidati saranno selezionati 10 finalisti che saliranno sul palco di Strike il 29 novembre a Trento nella Sala inCooperazione a Trento. Per tutti i finalisti inoltre è previsto un percorso di formazione e accompagnamento con focus sui temi dello storytelling e del public speaking.

In palio un riconoscimento di 1.000 euro per ciascuna delle prime tre storie classificate scelte dalla giuria e il premio del pubblico da 500 euro. I premi dovranno essere utilizzati per la realizzazione di attività che coinvolgano altri giovani e con ricaduta positiva sul territorio. Sono inoltre previsti il premio speciale Storytelling e la menzione speciale della Fondazione Megalizzi, oltre ad altri riconoscimenti che saranno comunicati nel corso dell’anno. Non mancano poi riconoscimenti e menzioni speciali.

“Questo concorso è nato per valorizzare i giovani attivi nella propria comunità, coraggiosi e determinati, andando oltre quegli stereotipi che troppo spesso vengono loro associati facendoli passare per disinteressati e poco impegnati. I nostri ragazzi hanno tanto da trasmettere, basta avere la volontà di volerli e saperli ascoltare. Il decennale di Strike è anche l’occasione per ripercorrere la storia di questo concorso – ha dichiarato l’assessore all’istruzione, cultura, per i giovani e per le pari opportunità della Provincia autonoma di Trento, Francesca Gerosa. “Grazie a questo progetto sono state realizzate sul territorio tante iniziative che hanno contribuito ad alimentare il welfare sociale e culturale dando protagonismo ai giovani e alle loro progettualità”. “I giovani sanno stupirci, bisogna però imparare a credere in loro” – ha concluso Gerosa.

“Strike! Storie di giovani che cambiano le cose” è un progetto dell’Agenzia per la coesione sociale della Provincia autonoma di Trento, in collaborazione con Fondazione Franco Demarchi, realizzato da Mercurio Società Cooperativa, in collaborazione con Cooperativa Sociale Smart, Fondazione Antonio Megalizzi, Cooperazione Trentina e CSV Trentino, con il sostegno di Vector Società Benefit e Favini e con la partecipazione di Loison Pasticceri dal 1938, Alessandro Garofalo e Joydis.