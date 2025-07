Scuola, in Trentino ancora vuote 116 cattedre a tempo indeterminato

A poche ore dalla conclusione delle chiamate per coprire le cattedre a tempo indeterminato per il sostegno in Trentino sono ben 116 i posti rimasti vuoti, tra i quali anche la totalità di quelli della scuola primaria, con 72 cattedre scoperte, in quanto non è stato fatto il concorso, mentre alle medie, a fronte di 36 posti disponibili ne restano 16 vacanti e alle superiori su 36 posti disponibili ne sono stati occupati appena 8.

A lanciare l’allarme è la Flc del Trentino, che denuncia come il diritto a un’istruzione di qualità in Trentino non sia ancora per tutti. “Lo abbiamo già denunciato e lo ribadiamo. Siamo di fronte ad un’assenza di lungimiranza e coraggio da parte di Dipartimento Istruzione e, gioco forza, di assessorato – denunciano Raffaele Meo e Stefano Cristofori, segretario e funzionario del sindacato scuola di Via Muredei -. Vanno modificati i criteri di selezione, vanno aumentati i posti per la specializzazione Tfa per formare più insegnanti di scuola secondaria e va eliminato il numero chiuso per l’iscrizione a Scienze della formazione primaria, per avere più docenti con titolo specifico. Da molti anni la FLC chiede l’attivazione del corso di laurea specifico per l’insegnamento nella scuola primaria all’Università di Trento, ma nulla è cambiato. Va trovato il coraggio di programmare assunzioni nel numero giusto, non al di sotto del reale fabbisogno della scuola trentina. Vale per i posti ordinari e ancora di più per il sostegno dove gli insegnanti svolgono il compito delicatissimo di accompagnare nell’apprendimento i bambini e i ragazzi con maggiore difficoltà. La verità è che ancora una volta pagheranno questi studenti e le loro famiglie che a settembre non avranno continuità didattica e forse nemmeno personale adeguatamente specializzato”.

Perché i posti a tempo indeterminato che restano vuoti sono solo la punta dell’iceberg. Accanto a questa centinaia di posti liberi ce ne sono, presumibilmente, altrettanti a tempo determinato. “I numeri certi non li abbiamo perché il Dipartimento non li comunica mai. È sicuro però che alcuni di questi posti saranno occupati da personale precario, altri da personale senza specializzazione, con buona pace di competenze e professionalità specifiche”. Le soluzioni per il sindacato, però, ci sarebbero. In primo luogo la Giunta dovrebbe modificare la legge che definisce i criteri di accesso ai posti a tempo indeterminato per sostegno rendendoli più flessibili vista la difficoltà attuale. “Siamo alla vigilia della discussione in aula dell’assestamento. Si faccia un emendamento che modifichi l’attuale criterio di tre anni di servizio, di cui almeno uno di sostegno, per accedere al concorso”.

Altro tema sono i concorrenti. Flc ha buone ragioni per pensare che non ci siano oggi sufficienti specializzati in possesso del Tfa. “I posti messi a disposizione dell’Ateneo sono troppo pochi”.

Infine è urgente modificare il piano triennale delle assunzioni prevedendo un concorso per la scuola primaria su sostegno, che oggi non è stato previsto, e prevedendo un nuovo concorso su medie e superiori, visto che per questi ordini le graduatorie sono già esaurite. “È inefficace e dispendioso fare concorsi definendo i posti con il contagocce, così come è inutile non fare un ragionamento di programmazione ampio, che includa la fase di formazione e quella di reclutamento oltre che il reale fabbisogno della scuola. Ne va della formazione dei nostri ragazzi”, concludono.