Alla Terrazza sul Bondone la nuova edizione di “La musica delle stelle”

La Terrazza delle Stelle, l’osservatorio astronomico alle Viote del Monte Bondone, diventa un particolare palcoscenico per la nuova edizione di “La musica delle stelle”, la rassegna culturale organizzata dal MUSE, il Museo delle scienze di Trento, in collaborazione con il Conservatorio Bonporti di Trento. Sono quattro le serate in programma – 18 e 25 luglio, 1 e 29 agosto 2025 – in cui si svolgeranno altrettanti concerti sotto uno dei cieli più belli del Trentino, riconosciuto anche dall’UNESCO come “luogo connesso al cielo”.

Gli spettacoli musicali, che fanno parte del ricco calendario estivo della Terrazza delle Stelle, inizieranno alle 20.00 e saranno conclusi dalle osservazioni astronomiche a cura delle mediatrici e mediatori scientifici del MUSE. A disposizione di tutte le persone presenti ci saranno potenti telescopi per osservare i segreti del cielo notturno.

“Il programma 2025 di concerti alla Terrazza delle Stelle – evidenzia Christian Lavarian, mediatore scientifico MUSE e referente della Terrazza delle Stelle – è diventato negli anni uno degli appuntamenti più apprezzati nell’estate del monte Bondone. Il conservatorio Bonporti di Trento ha preparato come sempre un repertorio di grande impatto sonoro, con autori noti e meno conosciuti, grazie a un attento lavoro di ricerca di allieve e allievi guidati dal maestro Francesco Fontolan. Non dimentichiamo poi il coro lirico Verdi di Bolzano, che sarà gradito ospite alla Terrazza delle Stelle la notte di San Lorenzo, per una performance canora prima di assistere allo spettacolo delle stelle cadenti”.

Primo appuntamento, venerdì 18 luglio alle 20, con il Trio Reinecke, formato da Bernardo Bertamini al clarinetto, Elena Lorenzoni alla viola e Samuele Masera al pianoforte, un sodalizio nato a Trento nel 2023 che si è da subito distinto nel panorama musicale nazionale e internazionale. L’ensemble, che frequenta il biennio di musica da camera al Conservatorio Bonporti di Trento, affronta lo studio dell’intero repertorio per questo insolito organico, che spazia dal Classicismo alla musica contemporanea.

Vincitore di numerosi concorsi, tra i quali il 29° International Chamber Music Competition “Giulio Rospigliosi” (terzo premio), il “Concorso Internazionale Città di Alessandria” 2023, il “5th Swiss International Music Competition” concorso “World Championship in Music Art”, il Trio si è esibito presso importanti sedi concertistiche e festival in Italia e all’estero.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito e non serve la prenotazione; in caso di maltempo si terranno nel foyer del MUSE di Trento alle 18.