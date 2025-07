“Schermi verdi”, all’Orto San Marco di Rovereto fino al 2 agosto cinema e laboratori

È iniziata lunedì 14 luglio e andrà avanti fino al 2 agosto in Orto San Marco, via Pasqui (Rovereto), la rassegna Schermi Verdi, nata per far riflettere sul complesso rapporto tra cambiamento climatico e agroalimentare.

Il progetto curato da Orto San Marco – Setàp e sostenuto da Fondazione Caritro è realizzato in collaborazione con Cinema du Désert, il cinema solare itinerante, la Cooperativa Tagesmutter del Trentino “Il Sorriso” e l’Ente Nazionale Sordi di Trento (ENS Trento) animerà lo spazio di via Pasqui tra luglio e agosto con proiezioni all’aperto, incontri con esperti e laboratori per grandi e piccini.

Sabato 19 luglio alle 9.30 è previsto il laboratorio di sidro, tra teoria e degustazione, tenuto dal primo pommelier in Italia Marco Manfrini. La prossima settimana è invece il turno di “The Seeds of Vandana Shiva”, previsto per lunedì 21 luglio insieme a Giorgio Kaldor della rivista Materia Rinnovabile che condurrà un dialogo aperto su sementi, sovranità alimentare e futuro dell’agricoltura, e poi sabato 26 luglio alle 9.30 il laboratorio di autocostruzione di un impianto idroponico da balcone tenuto da Francesco Lombardo di Aquaponic Design.

Infine, lunedì 28 luglio arriva “Kiss the Ground”, un film che racconta come rigenerare i suoli possa diventare la chiave per salvare il clima con un’introduzione di Tommaso Manfrini, perito agrario, docente dell’Istituto San Michele e proprietario dell’azienda agricola MangioTrentino. Si conclude sabato 2 agosto alle 9.30 con il laboratorio culinario “Diversi per natura”, condotto da Francesca Longo di Radicamenti. Tra assaggi, racconti e preparazioni, si esplorerà l’agrobiodiversità in cucina, con un focus su legumi, cereali e ortaggi locali. A fine mattinata, picnic condiviso sotto i gelsi.

I film sono in lingua originale con sottotitoli in italiano e i dialoghi sono accessibili a persone sorde grazie alla collaborazione con ENS Trento. Per permettere una maggiore fruizione, ogni laboratorio del sabato include anche il laboratorio 3-5 anni a tema, gestito dalla Cooperativa Tagesmutter “Il Sorriso”. La partecipazione ai laboratori è su iscrizione, con formula “pay as you want” (15€, 25€, 40€), in base alla disponibilità economica di chi desidera partecipare.

Tutti gli eventi si svolgono a Orto San Marco – Setàp, in via Pasqui a Rovereto. Per iscriversi ai laboratori del sabato, mandare una mail a ciao@ortosanmarco.eu oppure al link in bio sulla pagina instagram @ortosanmarco_setap