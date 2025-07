A Cadine 35 giovani da 9 Paesi partecipano al campo estivo del Cisv

Street tutor, 41 giornate di servizio per contrastare la “malamovida”

Quarantuno giornate di servizio tra il 14 novembre e il 30 dicembre, quattro gli operatori impiegati nei turni di sei ore, indicativamente dalle 20 alle 2 di notte o comunque negli orari stabiliti in base alle indicazioni della polizia locale di Trento. In cifre, è questa la fotografia del servizio degli Street tutor, pensato per […]