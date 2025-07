Arriva a Trento la staffetta ciclistica contro il Parkinson

Trento domani, venerdì 18 luglio, accoglierà l’arrivo della staffetta ciclistica “Pedalando verso… Nord-Est”, promossa dall’associazione Pedalando–Movimento di resistenza al Parkinson. Un progetto che unisce sport, impegno civile e solidarietà, con l’obiettivo di promuovere l’attività fisica come strumento fondamentale nella lotta contro le malattie neurodegenerative, per i benefici che apporta a corpo e mente.

Giunta alla sua terza edizione, la staffetta ha attraversato negli anni numerose città italiane, contribuendo a diffondere un messaggio forte: combattere la malattia non solo sul piano clinico, ma anche contro lo stigma che spesso la accompagna, costruendo reti di sostegno per le persone colpite e per le loro famiglie.

L’edizione 2025, che che si svolge nell’area del Nord-Est della penisola, è partita lo scorso 16 luglio da Sant’Urbano in provincia di Padova e si concluderà il 23 luglio a Grado.

L’arrivo della tappa trentina è atteso per venerdì 18 luglio alle 12.30 in prossimità di palazzo Geremia, dove i partecipanti saranno accolti dall’assessora alle Politiche sociali Giulia Casonato e dall’assessore all’Economia, montagna e azioni per l’età sperimentale Alberto Pedrotti, insieme a rappresentanti del mondo del ciclismo locale tra cui Coni e Fiab. L’iniziativa beneficia del patrocinio del Comune.

A chiudere la giornata sarà un convegno medico-scientifico, in programma dalle 18 alle 19.30, a palazzo Geremia in sala Falconetto. Interverranno il sindaco Franco Ianeselli, l’assessore provinciale alla Salute Mario Tonina, il direttore sanitario dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari Antonio Ferro, e il presidente del Comitato paralimpico del Trentino- Alto Adige Massimo Bernardoni.