La Via delle Valli protagonista a Melaverde

Andrà in onda domenica prossima 20 luglio, alle ore 11.50 su Canale 5, una nuova puntata di “Melaverde” dedicata al territorio trentino, ed in particolare all’ambito turistico Madonna di Campiglio e al nuovo progetto “La Via delle Valli” raccontato attraverso l’approfondimento di una delle sue valli più rappresentative: la Val di Trivena.

A guidare i telespettatori sarà Vincenzo Venuto, biologo, divulgatore scientifico e conduttore della fortunata trasmissione che ha quasi trent’anni, che accompagnerà i curiosi alla scoperta del territorio, dei suoi personaggi più emblematici e delle sue realtà più originali, dalla natura all’arte, dai prodotti legati al gusto all’artigianato d’eccellenza.

Il viaggio in programma domenica prossima porterà i telespettatori a Bolbeno, nel Comune di Borgo Lares, per conoscere la famiglia Collizzolli, con Gabriele e Gemma, impegnata nella progettazione e realizzazione, completamente a mano, di eleganti stufe in maiolica che uniscono tradizione e innovazione. Poi, sempre a Bolbeno, si busserà alla porta di Amedeo Marchetti, il noto pittore naif che anche quest’anno sarà ospite, con le sue opere, del “Salon d’Automne”, l’esposizione d’arte che dal 1903 si tiene annualmente al Grand Palais di Parigi. In dialogo con Vincenzo Venuto, Marchetti parlerà delle principali tematiche che caratterizzano la sua arte e fanno amare i suoi quadri ben oltre i confini italiani.

Poi, in primo piano, ci saranno alcune delle cinquanta valli de “La Via delle Valli” passando per la Val di Breguzzo e raggiungendo la Val di Trivena, svelata nella sua singolare bellezza naturalistica da chi la vive da sempre e la studia a fondo: Gabriele Vidoli che, sulle orme di nonno Dario Antolini, è oggi giovanissimo gestore del rifugio Trivena con il supporto della nonna Clorita, della mamma Cristina, del fratello Davide e di tutta la famiglia, e poi Luigina Armani, divulgatrice naturalistica del Parco Naturale Adamello Brenta che conosce in modo approfondito la ricchezza ambientale delle valli alpine, e la maestra Giovanna Molinari che di questa valle ai piedi dell’Adamello è custode del paesaggio, della storia e della cultura attraverso una lunga frequentazione, accompagnata da ricerche e scritti, iniziata a fianco del padre negli anni dell’infanzia.

Per i prodotti tipici, spazio alla Spressa Dop delle Giudicarie presentata da Doris Ghezzi, vicepresidente del Consorzio di Tutela, all’interno della storica Casa Bonus a Bondo.

La puntata di “Melaverde” in programma domenica si inserisce nelle attività di comunicazione promosse e sostenute da Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio per promuovere il territorio nelle sue espressioni più autentiche e vere.