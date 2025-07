Meteo, sul Trentino nuovi temporali

Durante il pomeriggio di oggi, 19 luglio, è possibile lo sviluppo di qualche isolato temporale di calore in montagna. Lo comunicano gli esperti di Meteotrentino, aggiungendo che nel tardo pomeriggio, in serata e nella prima parte della prossima notte un raffreddamento in quota associato ad un calo della pressione al suolo favoriranno lo sviluppo di rovesci e temporali in rapido moto verso est.

I temporali potrebbero risultare localmente intensi ed essere accompagnati da forti raffiche di vento, precipitazioni abbondanti in poco tempo, frequenti fulminazioni e grandine di piccole o medie dimensioni. Le precipitazioni tenderanno a esaurirsi nella seconda parte della notte.

Domenica 20 luglio, soprattutto in montagna, è probabile lo sviluppo di rovesci o temporali sparsi al pomeriggio sera.

Anche la prossima settimana sarà caratterizzata da correnti occidentali a tratti instabili, con probabili rovesci e temporali che localmente ed a tratti potrebbero risultare di forte intensità.