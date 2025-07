L’orsa Jj4 portata nella Foresta Nera, in Germania

Nella serata di sabato 19 luglio, l‘orsa JJ4 – responsabile della morte di Andrea Papi – è stata prelevata dall’area faunistica del Casteller e portata in Germania, dove sarà accolta nel “Parco alternativo per orsi e lupi” della Foresta Nera.

La Fondazione tedesca che gestisce il parco si è assunta totalmente gli oneri tecnici ed economici del trasferimento. Nella stessa struttura vivono già da anni altri due esemplari problematici rimossi in Trentino: Jurka e DJ3. Con questa partenza, al Casteller rimane un solo orso, l’esemplare M49.

“Oggi si concretizza la volontà, espressa da tempo, di trasferire l’orsa JJ4 in Germania”, evidenzia l’assessore provinciale alle foreste, con delega ai grandi carnivori Roberto Failoni, che ha avvisato la famiglia di Andrea Papi. “L’obiettivo è riportare il Casteller alla sua funzione originaria, dedicata agli animali feriti o in difficoltà, e non alla captivazione permanente di esemplari problematici”.