Trentino Volley, campionato al via da Cisterna il 19 ottobre

Foto Vanni Caputo, Trentino Volley

Partirà da Cisterna il prossimo 19 ottobre l’avventura della Trentino Volley nell’81° campionato di Serie A1 SuperLega 2025/26 di pallavolo, che per la prima volta nella storia sarà asimmetrico, presentando una sequenza di giornate e partite differenti fra girone d’andata e ritorno.

Per l’Itas Trentino Campione d’Italia il primo impegno casalingo è programmato sette giorni dopo, domenica 26 ottobre, alla BTS Arena contro Padova. Per il primo big match bisognerà attendere solo il turno successivo, quando Trento sarà ospite di Civitanova Marche, nel remake della sfida che a maggio ha assegnato il tricolore 2025. Gli altri subito dopo: con Verona alla quarta giornata, con Perugia alla settima, con Piacenza al giro di boa (undicesima giornata). Rispetto alle precedenti stagioni il calendario sarà asimmetrico, presentando quindi ventidue giornate differenti: la sequenza degli incontri del girone d’andata sarà infatti completamente differente rispetto a quella del girone di ritorno, tant’è vero che l’Itas Trentino chiuderà la sua regular season giocando proprio contro Cisterna.

La regular season si svilupperà lungo quattro mesi e mezzo, fra il 19 ottobre ed il 25 febbraio (data dell’ultima giornata), prevedendo cinque turni infrasettimanali oltre a quello programmato per il giorno di Santo Stefano (venerdì 26 dicembre, a Monza): 29 ottobre (terzo turno, a Civitanova), 19 novembre (sesto turno, a Cuneo), 3 dicembre (nono turno, in casa con Modena), 14 gennaio (sedicesimo turno, in casa con Civitanova) e 25 febbraio (ventiduesimo ed ultimo turno, a Trento contro Cisterna). La Supercoppa Italiana 2025, che per la decima volta adotterà la formula della Final Four, si disputerà fra sabato 8 e domenica 9 novembre a Jeddah (Arabia Saudita); l’Itas Trentino sarà ancora una volta fra le quattro partecipanti e affronterà in semifinale la Sir Safety Perugia. L’edizione 2026 della Coppa Italia adotterà la tradizionale formula, utilizzata anche nella precedente stagione, coinvolgendo solo le prime otto classificate del girone d’andata (che si chiude il 14 dicembre). I quarti di finale, definiti secondo i piazzamenti in graduatoria ottenuti dopo l’undicesimo turno di regular season, si giocheranno quindi in gara unica in casa della miglior classificata martedì 30 dicembre. La Final Four è programmata fra sabato 7 e domenica 8 febbraio, in una sede da definire.

Accederanno ai Play Off Scudetto le prime otto classificate al termine della regular season, che si affronteranno nei quarti di finale, che saranno al meglio delle cinque gare come semifinali e Finale. Date e modalità di svolgimento verranno comunicate successivamente.

Questo, nel dettaglio, il cammino che attenderà in regular season l’Itas Trentino, alla sua ventiseiesima presenza consecutiva in massima categoria, l’undicesima denominata SuperLega.

1ª giornata – (19 ottobre 2025)

Cisterna Volley-Itas Trentino

2ª giornata – (26 ottobre 2025)

Itas Trentino-Sonepar Padova

3ª giornata – (29 ottobre 2025)

Cucine Lube Civitanova-Itas Trentino

4ª giornata – (2 novembre 2025)

Rana Verona-Itas Trentino

5ª giornata – (16 novembre 2025)

Itas Trentino-Mint Vero Volley Monza

6ª giornata – (19 novembre 2025)

MA Acqua S. Bernardo Cuneo-Itas Trentino

7ª giornata – (23 novembre 2025)

Itas Trentino-Sir Safety Perugia

8ª giornata – (30 novembre 2025)

Allianz Milano-Itas Trentino

9ª giornata – (3 dicembre 2025)

Itas Trentino-Valsa Group Modena

10ª giornata – (7 dicembre 2025)

Yusa Battery Grottazzolina-Itas Trentino

11ª giornata – (14 dicembre 2025)

Itas Trentino-Gas Sales Bluenergy Piacenza

12ª giornata – (21 dicembre 2025)

Sonepar Padova-Itas Trentino

13ª giornata – (26 dicembre 2025)

Mint Vero Volley Monza-Itas Trentino

14ª giornata – (4 gennaio 2026)

Itas Trentino-Cucine Lube Civitanova

15ª giornata – (11 gennaio 2026)

Itas Trentino-Rana Verona

16ª giornata – (14 gennaio 2026)

Valsa Group Modena-Itas Trentino

17ª giornata – (18 gennaio 2026)

Itas Trentino-Allianz Milano

18ª giornata – (25 gennaio 2026)

Sir Safety Perugia-Itas Trentino

19ª giornata – (1 febbraio 2026)

Itas Trentino-Ma Acqua S. Bernardo Cuneo

20ª giornata – (15 febbraio 2026)

Itas Trentino-Yuasa Battery Grottazzolina

21ª giornata – (22 febbraio 2026)

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Itas Trentino

22ª giornata – (25 febbraio 2026)

Itas Trentino-Cisterna Volley

Il calendario completo di tutte le partite di campionato (giornata per giornata) è consultabile sul sito della Lega Pallavolo Serie A, www.legavolley.it.