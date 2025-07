Giubileo dei giovani, partiti i 330 pellegrini dal Trentino

Partire, andare alla ricerca di un qualcosa di più. Questo è ciò che i 330 giovani trentini faranno in questi giorni: direzione Giubileo, il primo ordinario del nuovo millennio.

Questa mattina i giovani si sono radunati a Villa Lagarina, accolti in chiesa da don Federico Andreolli per un breve momento di riflessione pre partenza.

Hanno riflettuto sul significato del Giubileo, il cui motto è “Pellegrini di speranza”. Sono stati invitati da don Mattia Vanzo, guida della Pastorale Giovanile, a riflettere sulla scoperta, sul fatto che Giubileo è prima di tutto esperienza di vita, oltre che di Chiesa.

In questi giorni il filo conduttore delle riflessioni dei giovani sarà la vita di Piergiorgio Frassati, che verrà canonizzato a settembre: la figura di un giovane che può dire qualcosa alla loro vita e che proprio attraverso la sua testimonianza accompagnerà i 330 giovani nel cammino verso Roma.

I pellegrini sono stati invitati ad avere passione, a coltivare amicizie, ad essere alla ricerca, mantenendo una buona dose di inquietudine. E ancora, sono stati invitati a portare un desiderio nel cuore e ad ascoltarlo, quel desiderio di provare a capire e ad ascoltare la voce di Gesù.

“Che la sua voce si faccia più chiara e più vicina a noi – ha detto don Mattia Vanzo -. Lui non è un concetto astratto ma una persona che cammina con noi. Gesù è Giubileo, un anno di grazia e di vita che ci viene donata”.

L’arcivescovo di Trento Lauro Tisi, poi, ha invitato i ragazzi a riflettere sul cammino che nei prossimi giorni li porterà fino in piazza San Pietro, all’incontro con papa Leone XIV e con i giovani di tutto il mondo. “Sarà un cammino fisico ma anche interiore, dove faremo i conti con emozioni diverse, stanchezza, entusiasmo, gioia. Che lo Spirito ci aiuti ad entrare in questo cammino con la fiducia di chi sa che la meta è l’incontro con il Signore, che è vita, verità e via. Voi giovani – ha proseguito il vescovo – siete come l’uva che sta per maturare: il giovane sapiente è chi ha sempre una domanda di riserva, che rispetto alla vita non è mai sicuro, anzi mostra curiosità e voglia di capire. Per stare nel Regno bisogna fare come i bambini, chiedersi “perché?”. Ecco, le nostre saranno domande impegnative: che siano giorni in cui frequentate le domande, perché per noi cristiani la risposta non è il punto esclamativo, ma quello interrogativo”.

A conclusione della riflessione iniziale, il vescovo ha consegnato una nuova Bibbia (Bibbia Insieme), edita da ViTrenD, un dono che accompagnerà i giovani in questi giorni intensi alla riscoperta della nostra spiritualità.

Saliti su cinque pullman, i pellegrini trentini sono partiti in direzione Monte Gelato, dove affronteranno un breve cammino di circa sei chilometri fino alla prima tappa del viaggio: Campagnano. Lì verrà celebrata la Messa.

“Mi ha molto colpito la gioia dei ragazzi mentre consegnavo la Bibbia – ha confidato a Vita Trentina il vescovo Lauro – poche volte mi è capitato di percepire in maniera così forte la serenità, la gioia e la positività che trasmettevano. Associare questa cosa della gioia al fatto che i ragazzi sono assetati di vita e ci vogliono saltare dentro in maniera così intensa è bello. In un mondo di violenza, morte e devastazione, dove i volti dei leader del mondo sono sempre arrabbiati, violenti, menefreghisti e qualunquisti, tutto questo stride con la gioia dei nostri giovani. Per far decollare la nostra società ci sarebbe bisogno di quell’entusiasmo che i nostri leader non hanno più. In queste prime ora ho confermato la mia convinzione che il meglio del mondo sono loro: peccato che spesso il mondo adulto, frustrato dalle loro incapacità, scarichi su di loro la causa dei mali di quest’ora. È un mondo adulto che ha rinunciato a farsi domande, che è incapace di abitare la vita con la libertà di chi, come i giovani, sa tenere in mano le unicità del nostro quotidiano”.