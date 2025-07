Aquila Basket, ecco le date del precampionato

Foto Facebook Aquila Basket

Sono state ufficializzate le date del precampionato dell’Aquila Basket, che nel mese di agosto riprenderà le attività con una serie di amichevoli che accompagneranno i bianconeri verso la prima sfida ufficiale della stagione 2025-26: la Supercoppa Italiana, in programma sabato 27 e domenica 28 settembre.

Il raduno della squadra è fissato per mercoledì 20 agosto, giorno del primo allenamento stagionale. Il debutto in campo avverrà come da tradizione a Cles in Val di Non, sabato 30 agosto contro la Vanoli Cremona.

Mercoledì 3 settembre la squadra sarà impegnata a Lonato sul Garda contro la Pallacanestro Trieste, mentre nel weekend del 5 e 6 settembre si sposterà a Sondrio per partecipare alla Valtellina Summer League: venerdì sfiderà Cantù, mentre sabato affronterà l’AEK Atene.

Al rientro dalla trasferta lombarda, la Dolomiti Energia Trentino sarà ospite della Virtus Bologna alla palestra “Porelli” per un amichevole a porte chiuse. A seguire, trasferta a Schio per il match contro Treviso, in un evento organizzato dall’automotive partner dei bianconeri, Ceccato Automobili.

Il weekend del 19 e 20 settembre sarà dedicato all’undicesima edizione del Memorial Gianni Brusinelli: i bianconeri affronteranno la Dinamo Sassari in semifinale, e il giorno successivo una tra Trapani e Udine.

Una settimana di lavoro in palestra chiuderà il percorso di preparazione prima dell’esordio ufficiale in Supercoppa Italiana contro la Germani Basket Brescia.