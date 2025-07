Brenta, crolli di roccia da cima Falkner. Chiuse tutte le vie

Ripopolamento di 32 comuni del Trentino, presentate 291 domande

Sono Rabbi, Novella e Mezzano le località più gettonate da chi ha presentato domanda per il bando sperimentale di rivitalizzazione delle aree geografiche a rischio di abbandono. Ai piedi del podio Vermiglio, mentre Sagron Mis è l’unico dei 32 comuni individuati dal bando per cui non è stata ricevuta alcuna richiesta. Complessivamente sono state 291 […]