“La nostra voce per la Palestina” giovedì al Teatro di Meano

Una serata di arte, cultura e impegno civile: giovedì 31 luglio il Teatro di Meano ospita La Nostra Voce per la Palestina, un evento corale nato dalla collaborazione tra Emergency Gruppo Trento e Arci Brentonico per dare spazio a testimonianze, riflessioni e voci solidali con la popolazione di Gaza. L’ingresso è a offerta libera e tutte le donazioni raccolte saranno destinate alla campagna di solidarietà per Gaza promossa da Arci Brentonico.

PROGRAMMA DELLA SERATA

Ore 18.00 – Open Mic: poesia, musica, arte

Uno spazio aperto all’espressione artistica e alla parola libera, con interventi a cura di Emergency Gruppo Trento e Arci Brentonico, per dare voce a chi crede nel potere dell’arte come strumento di resistenza e consapevolezza.

Ore 19.00 – Aperitivo Sociale

Un momento conviviale per incontrarsi, dialogare e sostenere attivamente la causa. L’aperitivo sarà a offerta libera.

Ore 19.30 – Musica dal vivo con Gnawa Fusion Collective

Un viaggio sonoro che fonde le radici della tradizione Gnawa con sonorità contemporanee, per unire mondi e culture attraverso il ritmo e la condivisione.

Ore 20.00 – Introduzione e contestualizzazione

Il prof. Marco Pertile, docente di Diritto internazionale all’Università di Trento, offrirà un inquadramento giuridico e umanitario sul contesto del conflitto in Palestina.

Ore 20.30 – Proiezione del docufilm “Erasmus in Gaza”

Un toccante documentario diretto da Chiara Avesani e Matteo Delbò, che racconta l’esperienza di Riccardo Corradini, giovane medico trentino, primo studente occidentale in mobilità Erasmus nella Striscia di Gaza. Al termine della proiezione, collegamento in diretta con Riccardo Corradini, oggi medico presso l’ospedale Santa Chiara di Trento, per un confronto con il pubblico.