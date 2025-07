Sabato 2 agosto a Folgaria il ritrovo delle compagnie Schützen di Trento, Alto Adige e Tirolo

A Passo Coe sarà inaugurato il sentiero “Natura in gioco”

Sabato 5 luglio alle 11, al Giardino Botanico di Passo Coe, sarà inaugurato il nuovo sentiero “Natura in gioco”. Il Giardino Botanico di Passo Coe si trova a 1600 metri, alle pendici del Monte Maggio. Fu realizzato negli anni Settanta da Alfredo Gelmi, che individuò in Passo Coe un territorio privilegiato per raccogliere e studiare […]