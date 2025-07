“Sporgrant de na volta”, oltre 120 volontari impegnati nel weekend per la festa di Spormaggiore

“Lettori in fiore”, in Val di Non il festival di letteratura per bambini

In Val di Non sta per aprirsi la quinta edizione di “Lettori in fiore”, il festival di letteratura per bambine e bambini, ragazze e ragazzi, interamente progettato e voluto da un gruppo di insegnanti di italiano che sperimentano nelle loro classi un approccio metodologico innovativo e inclusivo, il “Writing and reading workshop”. La proposta, facendo […]