Nuovo polo ospedaliero di Trento, il Consiglio di Stato sospende la sentenza del Tar

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello della Provincia sul Nuovo polo ospedaliero e universitario del Trentino. L’ordinanza dei giudici di Palazzo Spada ha sospeso l’esecutività della sentenza con la quale il Tar di Trento aveva annullato l’aggiudicazione della progettazione, nel ricorso presentato da Studio Altieri e altri.

I giudici della Terza sezione, presieduta da Michele Corradino e composta anche dai magistrati Giovanni Pescatore, Giovanni Tulumello, Luca Di Raimondo, Sebastiano Zafarana, hanno accolto la richiesta di sospensiva della Provincia fissando l’udienza nel merito il prossimo 26 febbraio 2026. In attesa della disamina del merito delle questioni poste, scrivono i giudici, “assume rilevanza, ai sensi dell’articolo 125 comma 2 del Codice di procedura amministrativa, l’interesse pubblico alla più sollecita realizzazione dell’opera”.

“Esprimiamo soddisfazione per l’esito di questa pronuncia, che non esaurisce il contenzioso ma che permette al progetto del nuovo ospedale del Trentino di andare avanti. Con l’obiettivo di dare risposta alla comunità, che attende il prima possibile la realizzazione di un’infrastruttura di interesse pubblico, come lo stesso Consiglio di Stato ha riconosciuto nell’ordinanza”, le parole del presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti.