In piazza d’Arogno uno stand per Gaza

“Salviamo Gaza”: l’appello di Comune, Arcidiocesi e Acli

Il Comune di Trento insieme all’Arcidiocesi di Trento e alle Acli Trentine lancia un appello per Gaza, dal titolo “Salviamo Gaza ora, fermiamo il massacro”. Aperto alle adesioni della società civile, l’appello è indirizzato al Governo italiano, invitato a utilizzare tutti i canali e i mezzi disponibili per chiedere l’immediato cessate il fuoco e per […]