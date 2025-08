Spaccata alla pasticceria “Cara Siria”

Brutta sorpresa, stamattina, per il pasticcere del locale “Cara Siria”, aperto a dicembre dell’anno scorso. Stava per iniziare il turno, alle 10, quando si è accorto che la vetrina del locale era stata infranta. Nonostante la spaccata, dall’esercizio non è stato portato via niente.

Sul posto è intervenuta la polizia di Stato, che indaga per tentato furto e danneggiamento. Il proprietario del locale, Fares Vauall, però, teme che si sia trattato di una ritorsione “a sfondo razziale”. “Pochi giorni fa un gruppo di persone è entrando dandoci degli arabi terroristi”, spiega. In questi giorni Vauall non è in Trentino, ma annuncia che, non appena rientrato, sporgerà denuncia.