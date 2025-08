Volontari della Protezione civile trentina al Giubileo dei Giovani

Al Giubileo dei Giovani una veglia per le vittime di mafia

Domenica 27 luglio alle 20.30, presso la chiesa di Santa Maria ai Monti, alla vigilia del Giubileo dei giovani ed in occasione del 32° anniversario degli attentati mafiosi alla basilica di San Giovanni in Laterano ed alla chiesa di San Giorgio al Velabro, si svolgerà la veglia “Pellegrini di speranza per non dimenticare” in memoria […]