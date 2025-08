A Cavalese il 5 agosto Antonio Marchesi presenta il suo libro su Robert Kennedy

Marchesi presenta “Responsabilità e compassione” a Cavalese

Antonio Marchesi presenterà “Responsabilità e compassione. Il mondo nuovo di Robert Kennedy”, edito da ViTrenD, martedì 5 agosto alle 21. L’incontro si inserisce all’interno della rassegna “C’è del buono in questo mondo… è giusto combattere per questo”, ospitata in Sala Frasnelli, presso la biblioteca comunale di Cavalese. Mercoledì 30 luglio, alla stessa ora e nella […]