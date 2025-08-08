Primo piano

69 anni dalla tragedia delle Marcinelle, in cui morì anche un trentino

Foto ANSA/Sir

Sono passati 69 anni dalla tragedia avvenuta nella miniera belga di Marcinelle, nella quale perse la vita anche un trentino, Primo Leonardelli, originario di Pergine.

Nei cunicoli sotterranei della “Bois du Cazier” perirono 262 minatori. Più della metà dei caduti erano minatori italiani.

Per questo l’8 agosto si celebra la “Giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo”, un memoriale che serve a tenere desta l’attenzione anche sul tema delle morti e degli infortuni nei luoghi di lavoro. A livello europeo, inoltre, si sta discutendo per l’istituzione di una “Giornata europea in memoria delle vittime del lavoro e per la tutela e la dignità dei lavoratori”.

di redazione VT
#marcinelle
#primo leonardelli
#tragedia
vitaTrentina

Le nostre attività