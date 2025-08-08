69 anni dalla tragedia delle Marcinelle, in cui morì anche un trentino

In Marmolada il ricordo delle vittime della tragedia

Dalla Marmolada un messaggio di pace e un ulteriore tributo alle 11 vittime che il 3 luglio 2022 persero la vita a causa del crollo del ghiacciaio di Punta Rocca. Una cerimonia in suffragio degli sfortunati escursionisti travolti dalla valanga di ghiaccio e detriti si è svolta nel pomeriggio di martedì 17 settembre ai piedi […]