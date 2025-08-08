A Segno un evento per i 380 anni dalla nascita di Padre Kino

Si celebra domenica 10 agosto a Segno il 380esimo anniversario della nascita di padre Eusebio Chini (1645). L’evento, organizzato dalla Fondazione Padre Eusebio Chini in collaborazione con il Comune di Predaia, la comunità della Val di Non, il Museo Storico del Trentino e la Provincia, si concentrerà sull’“Eredità di Padre Kino”.
Il programma prevede alle 18.00 la santa messa solenne concelebrata dall’arcivescovo di Trento mons. Lauro Tisi e allietata dal coro parrocchiale di Segno, che potrà essere seguita anche in diretta streaming sul canale YouTube della Diocesi.
Al termine della celebrazione eucaristica, dopo il saluto delle autorità, in collegamento anche con Arizona e Messico, è previsto l’intervento delle religiose del Monastero Benedettino di Sant’Anna di Bastia Umbra, ospiti quest’anno dell’evento.
La serata si concluderà con la visita alla mostra “Pellegrinaggio a la Tierra de Kino” e con un apericena messicano.