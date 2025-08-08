A Segno un evento per i 380 anni dalla nascita di Padre Kino

Italia-Messico: una cattedra universitaria intitolata a padre Kino

Istituire una cattedra universitaria in Trentino intitolata a Padre Kino per rafforzare i legami accademici e culturali tra Italia e Messico: è questa la proposta lanciata oggi dall’ambasciatore del Messico in Italia, Carlos Eugenio Garcia de Alba Zepeda, nel corso della sua visita ufficiale al Museo di Padre Kino a Segno. “Padre Kino è stato […]