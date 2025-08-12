A Livo si festeggiano i 50 anni della Pro Loco

La Pro Loco di Livo festeggia il suo 50esimo compleanno con una festa lunga quattro giorni per tutta la comunità, dove divertimento e spettacolo si intrecciano a momenti per celebrare le persone che hanno fatto la storia di questa associazione.

Fondata nel 1975, ha un direttivo quasi totalmente composto da giovani tra i 20 e i 30 anni, ed è quindi una delle più giovani Pro Loco del Trentino.

IL PROGRAMMA

Si inizia la sera di giovedì 14 agosto con la spaghettata “del gladiatore” seguita da uno degli appuntamenti più attesi, la Jovanotti tribute band (alle 21, ingresso gratuito) . Il 15 agosto, la festa inizia a pranzo con la grigliata di ferragosto, seguita per tutto il pomeriggio da attività per grandi, giovani e bimbi (torneo di briscola, animazione, karaoke). Per la cena si mette in tavola la specialità locale del tortel di patate, e si chiude con la musica di Alien Cut e DJ Michelino. Programma serale per il 16 agosto, con il pizza party e la musica di 90 special e DJ Christo.pher, mentre domenica 17 la festa copre tutta la giornata, cominciando con l’autoraduno della mattina, proseguendo con il pranzo offerto a tutta la popolazione, e poi il cuore della manifestazione, il momento dedicato al presente e al passato della Pro Loco, dove i protagonisti sono i presidenti che negli anni hanno contribuito a scrivere la storia della Pro Loco. La festa chiude con il botto con cena di pesce, concerto degli Articolo 3ntino e fuochi d’artificio.