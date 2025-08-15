È morto il fotografo Alessio Coser, giornalismo trentino in lutto

È morto, dopo una malattia, il fotografo trentino Alessio Coser. Fotografo professionista per anni al servizio del quotidiano l’Adige, Coser aveva 58 anni.
Fotografo Professionista dal 2003 e iscritto all’Albo dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti di Roma dal 2009, nella sua lunga e varia carriera, aveva collaborato anche con importanti realtà locali, come l’Università degli Studi di Trento, l’Associazione Industriali, Trentino Sviluppo, ma anche con realtà nazionali come WWF Italia, Feltrinelli, Mondadori.
“Non interpretare è impossibile, così come trattenersi dal pensare… questo uno dei cardini attorno al quale gira il mio mestiere di fotografo, per lo stato un libero professionista. Prediligo occuparmi di ricerca fotografica tesa a raccontare temi di carattere sociale e storie legate al territorio, con l’analisi ed una ricerca di senso personale attraverso “l’altro”. Collaboro stabilmente con testate giornalistiche, istituzioni e chi altro mi permetta di vivere nell’esperienza della fotografia”, scriveva di se Coser in una personale presentazione affidata al suo sito.
Da parte della nostra redazione le più sentite condoglianze alla famiglia e ai colleghi.