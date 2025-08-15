È morto il fotografo Alessio Coser, giornalismo trentino in lutto

Vita Trentina uscirà in edicola venerdì 9 maggio

Questa settimana “Vita Trentina” uscirà in edicola e online venerdì 9 maggio per seguire i primi giorni del conclave che si sta svolgendo nella Cappella Sistina, dal quale uscirà il nome del 267esimo successore di Pietro. Con il numero che sarà in edicola e online domani uscirà un reportage che raccoglie le attese e l’atmosfera […]