Trento calcio, 21 giocatori per il debutto stagionale contro il Carpi

Comincia ufficialmente alle ore 21 di domenica 17 agosto, sul terreno di gioco dello stadio Cabassi di Carpi, la stagione 2025-26 del Trento, atteso per il primo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C. La sfida si giocherà in gara unica ad eliminazione diretta: a passare il turno sarà la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti al termine dei tempi regolamentari. In caso di parità, si disputeranno direttamente i calci di rigore.

La direzione di gara è stata affidata al Signor Francesco Aloise della Sezione di Voghera, coadiuvato dagli assistenti Signor Giovanni Pandolfo di Castelfranco Veneto e Signor Thomas Storgato di Castelfranco Veneto. Quarto Ufficiale il Signor Gianluca Renzi di Pesaro.

“Arriviamo a questa partita con la rosa praticamente al completo e questo è un merito della società e del direttore Zocchi, che ci hanno permesso di lavorare bene sin da subito. La Coppa Italia è una competizione a cui tengo molto: magari oggi può sembrare secondaria, ma, se affrontata con serietà, più avanti può portare qualcosa di importante. Dobbiamo fare di tutto per passare il turno, sapendo che in questa fase conta sì il risultato, ma conta anche quello che riusciamo a costruire in campo. Il Carpi è un avversario che gioca un buon calcio. Sarà una partita brillante, ma in questo momento dobbiamo pensare soprattutto a noi e a proseguire il percorso che abbiamo intrapreso nel corso delle amichevoli estive. Vedo entusiasmo attorno alla squadra e questo è un segnale importante: starà a noi alimentarlo con prestazioni e risultati”, ha detto nella conferenza stampa pre-partita il tecnico gialloblù Luca Tabbiani, che per l’occasione ha convocato 21 giocatori.

PORTIERI: Sergio Barlocco (2004); Michele Tommasi (2004).

DIFENSORI: Gabriele Calzà (2008); Daniel Cappelletti (1991); Christian Corradi (2005); Davide Fontana (2007); Mattia Maffei (2004); Kevin Miranda (2003); Andrea Trainotti (1993); Daniele Triacca (2005).

CENTROCAMPISTI: Christian Aucelli (2002); Giacomo Benedetti (1999); Marco Ezio Fossati (1992); Aldo Genco (2007); Amer Mehic (2003).

ATTACCANTI: Christian Capone (1999); Federico Chinetti (2005); Juan Manuel Cruz (1999); Nicola Dalmonte (1997); Tommaso Ebone (2005); Jacopo Pellegrini (2000).

Non saranno della gara: Meconi, Muca, Giannotti, Sangalli e Tarolli.