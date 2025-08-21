A Canezza domenica 24 agosto il Memorial Marcello Osler

Il Club Ciclistico Forti e Veloci ha deciso di riproporre il Memorial Marcello Osler – Gran Premio Itas Mutua, corsa per Allievi intitolata alla memoria dell’ex professionista trentino, vincitore di una tappa al Giro d’Italia nel 1975 (la Potenza-Sorrento) e poi prezioso gregario del pluridecorato Francesco Moser. Partenza e arrivo della seconda edizione della gara, in programma per domenica 24 agosto, saranno allestiti, come lo scorso anno, a Canezza di Pergine Valsugana, il paese di Osler.

Il sodalizio presieduto da Alessandro Groff ha voluto ricordare l’ex professionista (morto nel 2023) con una manifestazione a lui intitolata, vinta nel 2024 dal bolzanino Brandon Fedrizzi, uno dei tanti prodotti del settore giovanile del club rossoblù, che quest’anno festeggia il proprio centesimo anniversario.

La gara andrà in scena su un percorso di 86,4 chilometri, con un primo tratto in trasferimento (ore 14.20) da Canezza a Pergine Valsugana, da dove il gruppo prenderà ufficialmente il via alle 14.30. La carovana si immetterà poi sul classico e suggestivo giro dei laghi di Caldonazzo e Levico, da affrontare quattro volte, a precedere il tratto conclusivo verso il traguardo, posto a Canezza, con un finale in salita. Lo scorso anno, a decidere la gara fu uno sprint a ranghi ristretti, che premiò lo spunto del campione italiano 2024 Brandon Fedrizzi, promettente talento maturato nella Forti e Veloci.

Sono ben 165, ad oggi, gli iscritti alla corsa, con una folta rappresentanza extra regionale, guidata da uno dei plurivincitori per eccellenza della stagione in corso, il trevigiano della Postumia 73 Xavier Bordignon, già nove volte a segno nell’annata agonistica in corso. Oltre alla sua squadra, ci saranno le altre venete Sprint Vidor Vallata, Fdb Sport Club, Gs Fiumicello, Ausonia Pescantina, Sanfiorese, La Termopiave Valcavasia, Bruno Gaiga, Vc Orsago e Uc Foen, le lombarde Salus Ciclistica Seregno, V Cycling Piton, Pedale Morbegnese e Team Manuel Bike, infine le friulane Libertas Ceresetto, Sacilese, Bannia e Sc Fontanafredda, senza dimenticare gli altoatesini della Libertas Laives, guidati da Daniel Cornella (tre vittorie nel 2025).