Al Trofeo sportivo GSH anche la disciplina del windsurf con “Marco ITA 108”

C’era anche Marco Aggravi, l’atleta di windsurf trentino che ormai da anni porta migliaia di persone con disabilità, motoria o cognitiva, ad avvicinarsi all’attività sport, al “Trofeo sportivo GSH” organizzato giovedì 21 agosto a Cles.

Hanno preso parte all’evento circa 300 ragazzi con disabilità seguiti dalle cooperative di tutto il Trentino. “In questa giornata – spiega Aggravi – i ragazzi si sono sfidati tra di loro come in una piccola olimpiade. Nel nostro stand avevamo un simulatore a terra e facevamo provare la disciplina del windsurf. Lo sport – sottolinea l’atleta, che segue anche progetti rivolti agli anziani – è un’opportunità importante anche per le persone con disabilità: aiuta a migliorare il benessere, l’autostima e favorisce l’inclusione. Eventi come quello di ieri a Cles, con centinaia di ragazzi di tutte le cooperative trentine, dimostrano che la disabilità non è un limite, ma una sfida da superare”.

Domenica 7 settembre Marco Aggravi sarà al Surf Segnana di Torbole, dove farà provare il windsurf ad una ventina di persone con la sindrome dell’x fragile. In programma anche la partecipazione ai giochi dell’Anffas, a settembre, e al Festival dello Sport di Trento.