A Brentonico, Arco, Borgo e Campodenno la mostra “Parlami di Gaza”

“Parlami di Gaza”, una mostra itinerante ideata per dare voce alla popolazione palestinese, sia a coloro che vivono nella diaspora sia a chi risiede ancora a Gaza. L’obiettivo principale è quello di contrastare la “pulizia etnica” attraverso l’arte, la musica e la narrazione, contribuendo a “decolonizzare il pensiero occidentale”.

La mostra propone fotografie di Ahmad Jarboa, un infermiere e fotografo che ha documentato la bellezza e la distruzione di Gaza, letture di Mervat Alramli, che condivide ricordi d’infanzia e il dolore della perdita, e musica dal vivo di Mohammed Abu Senjer, un musicista sopravvissuto al “genocidio” che celebra la resilienza palestinese. I fondi ricavati dalla vendita delle fotografie saranno interamente devoluti ad Ahmad Jarboa a Gaza, sostenendo direttamente chi è colpito dal conflitto.

L’appuntamento di Brentonico è sostenuto da ARCI Brentonico e Centro Pace di Rovereto in rete con le associazioni della rassegna “Gaza: lì dove brucia l’anima del mondo”

Altri momenti in Trentino:

martedì 26 agosto – ore 20.30 Bolognano di Arco – spazio NEMOS viale Stazione n 6

giovedì 28 agosto – ore 20.30 Piazza Martiri della Resistenza – Borgo Valsugana – ingresso libero

venerdì 29 agosto – ore 20.30 Sala Don Alfonso Pozza – Campodenno – ingresso libero