È Andrea Ziglio il nuovo dirigente generale del Dipartimento salute e politiche sociali

Andrea Ziglio, già direttore della direzione medica degli ospedali di Arco e Tione e attualmente direttore sanitario dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, è il nuovo dirigente generale del Dipartimento salute e politiche sociali della Provincia autonoma di Trento. Lo ha deciso oggi la Giunta provinciale, su proposta del presidente Maurizio Fugatti, che ha condiviso il provvedimento con l’assessore alla salute e politiche sociali Mario Tonina. Il dottor Ziglio assumerà le funzioni di dirigente generale a partire dal 15 settembre, con interim provvisoriamente affidato al direttore generale della Provincia, ingegner Raffaele De Col.

Andrea Ziglio, medico specialista in Igiene e Medicina Preventiva, con consolidata esperienza di direzione sanitaria in contesti ospedalieri e universitari, è attualmente direttore sanitario dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena. In precedenza ha ricoperto l’incarico di direttore della Direzione Medica degli Ospedali di Arco e Tione.

Ha inoltre maturato esperienze apicali nel governo delle strutture sanitarie come direttore della Direzione Sanitaria dell’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna (AUSL Bologna), struttura integrata di assistenza, didattica e ricerca, e come direttore medico dell’Ospedale di Carpi (AUSL Modena), presidio di riferimento nella rete ospedaliera della provincia.

La sua formazione comprende un Master di II livello in Gestione dell’Innovazione in Sanità (Politecnico di Milano), corsi di perfezionamento in management sanitario presso ALTEMS – Università Cattolica del Sacro Cuore e Università di Modena e Reggio Emilia, oltre al corso di formazione manageriale per Direttori Generali (DIAS, PoliS Lombardia) e per Direttori di Struttura Complessa.

È docente in master e corsi universitari – nell’attuale anno accademico presso l’Università di Milano-Bicocca e l’Università di Palermo – e autore di numerose pubblicazioni scientifiche nazionali e internazionali su organizzazione sanitaria e sicurezza delle cure.