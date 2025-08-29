In Trentino 3 iniziative per la Giornata mondiale del creato

Lunedì 1° settembre si celebra la decima Giornata mondiale del creato, e l’avvio del Tempo del Creato, periodo di preghiera e riflessione ecumenica voluto da papa Francesco e che si concluderà il 4 ottobre, festa di san Francesco d’Assisi, patrono dell’ecologia.

Il tema di quest’anno, “Pace con il Creato”, prende ispirazione dal profeta Isaia (32, 14-18): un invito alla speranza in un mondo segnato da guerre e crisi ambientali, ma chiamato alla conversione ecologica e alla giustizia. È lo stesso orizzonte del Giubileo in corso, che richiama tutti ad un impegno concreto per la Casa comune.

Per vivere in pienezza questo tempo, la Diocesi di Trento, tramite la Rete Diocesana Custodia del Creato, propone tre appuntamenti aperti ad associazioni, comunità cristiane e singoli cittadini:

Domenica 7 settembre, ore 10.00 – Molina di Fiemme (località Piazzol): nell’ambito della Festa del Boscaiolo, S. Messa per la Custodia del Creato (istituita da papa Leone XIII), presieduta dal vicario generale don Claudio Ferrari.

Mercoledì 17 settembre, ore 18.00 – Trento, Vigilianum: incontro dal titolo “Pace con il Creato. Giustizia per la Terra a 10 anni dalla Laudato si’”, con la testimonianza del prof. Antonio Gustavo Gomez, magistrato argentino, consulente di papa Francesco per l’enciclica Laudato si’ . Il prof. Gustavo Gomez è noto in ambito internazionale nella lotta ai crimini ambientali. L’incontro con lui sarà un’occasione per riflettere su come la crisi ambientale sia anche una sfida di giustizia verso la Casa comune.

Venerdì 26 settembre, ore 18.00 – Trento, Cappella di S. Margherita: preghiera ecumenica promossa dal Consiglio delle Chiese Cristiane di Trento, segno dell’impegno condiviso delle diverse confessioni nell’affrontare la crisi ecologica e sociale attraverso dialogo e azioni comuni.