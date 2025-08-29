Via Sanseverino chiusa nelle giornate di gara del Trento Calcio

A partire da sabato 30 agosto e per tutta la stagione agonistica 2025/2026, nelle giornate in cui sono in programma le partite dell’Associazione Calcio Trento 1921 sarà in vigore il divieto di transito ad ogni tipologia di veicolo in via Sanseverino, nel tratto di strada compreso tra le intersezioni con corso Lavoro e Scienza e via Verdi.

L’ordinanza riguarda le due ore che precedono la partita e le due ore successive al termine dell’evento. In questo stesso lasso di tempo, in via Sanseverino, nel tratto di strada rivolto verso lo stadio comunale “Briamasco”, sarà vietato anche il transito pedonale. Tale divieto non si applica ai tifosi che si recano allo stadio muniti di biglietto e a coloro che devono ancora acquistarlo.

Si precisa inoltre che saranno sempre garantiti l’accesso ai residenti in via Sanseverivo e nelle vie trasversali presenti nel tratto di strada interdetto al transito e l’accesso all’area parcheggio presente tra le vie Sanseverino e Verdi. Sarà inoltre sempre consentito il transito dei veicoli impegnati in operazioni di soccorso o pronto intervento.

Le modifiche alla viabilità saranno comunicate con apposita segnaletica.