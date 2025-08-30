A Castello Tesino realizzata all’uncinetto la bandiera palestinese più grande del mondo

È stata srotolata a Castello Tesino la bandiera palestinese più grande mai realizzata prima, eseguita all’uncinetto da 29 donne che, su iniziativa del Centro Tesino di Cultura hanno lavorato 1.400 ore.
Il risultato, certificato dal Guinness World Record, è stato un pannello di 6,11×10,21 metri, 62 metri quadrati, 28,6 chili di peso. Un gesto simbolico, ma potente, che intreccia fili di lana e fili di speranza per lanciare al mondo un messaggio universale che sarà ora portato, attraverso la bandiera, in tutta Italia: “Cessate il fuoco, Palestina libera“.