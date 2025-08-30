A Castello Tesino realizzata all’uncinetto la bandiera palestinese più grande del mondo

In centinaia a Rovereto in piazza per invocare pace

Erano in tanti a Rovereto sabato 9 novembre all’iniziativa per la pace organizzata dal Forum trentino per la pace ed i diritti umani, Acli, Centro pace ecologia diritti umani, Cgil, Cisl, Uil e Anpi, con il patrocinio del Comune di Rovereto e l’adesione della Diocesi di Trento. L’invito a partecipare era aperto a tutti i cittadini, lavoratori, giovani e persone che hanno a cuore la pace e […]