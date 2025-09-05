Riccardo Fiamozzi è un nuovo giocatore del Trento

Riccardo Fiamozzi torna a casa: il difensore classe 1993 con più di 260 partite tra Serie A e B, vestendo tra le altre le maglie di Genoa, Lecce ed Empoli, oltre che 19 presenze nelle Nazionali giovanili azzurre, è ufficialmente un nuovo giocatore del Trento.

Nato a Trento il 18 maggio 1993, Fiamozzi muove i primi passi nel settore giovanile del Mezzocorona, per poi trasferirsi al Milan e successivamente al Varese, club con cui debutta tra i professionisti nel 2011. Con la maglia biancorossa colleziona complessivamente 88 presenze, 1 rete e 3 assist in Serie B fino al 2015, imponendosi come uno dei giovani esterni più interessanti della categoria. Nella stagione 2015-2016 si trasferisce al Pescara, disputando 15 partite, prima di approdare in Serie A con il Genoa, con cui totalizza 13 presenze tra campionato e Coppa Italia. Nel biennio successivo veste le maglie di Frosinone e Bari, accumulando ulteriore esperienza in Serie B con 21 e 15 presenze rispettivamente, per poi tornare per sei mesi al Pescara. Nel 2018-2019 si trasferisce al Lecce, con cui conquista la promozione in Serie A e mette a referto 14 presenze e 1 rete. Dal 2020 al 2023 indossa la maglia dell’Empoli, contribuendo dapprima al ritorno in Serie A e successivamente alla salvezza nella massima serie grazie alle 56 presenze e 7 assist complessivi. Nel gennaio 2023 si trasferisce alla Reggiana, diventando un punto di riferimento con 71 presenze, 1 rete e 7 assist. In particolare, nell’ultima annata in Serie B ha dato un contributo importante alla salvezza dei granata, scendendo in campo 24 volte e firmando 2 assist. Fiamozzi ha vestito anche la maglia della Nazionale italiana nelle selezioni giovanili Under 19 e Under 20, con cui ha totalizzato 19 presenze complessive.

Riccardo Fiamozzi indosserà la maglia numero 29: «Dopo tanti anni di esperienze in Serie A e Serie B, la scelta di Trento è stata una scelta di cuore, ponderata insieme alla mia famiglia. È una scelta di vita. Sono davvero orgoglioso di poter rappresentare i colori della mia città. Proverò a mettere a disposizione della squadra tutta la mia esperienza, la voglia, il senso di appartenenza al territorio e la mia mentalità trentina, fatta di lavoro, sacrificio e umiltà, ma sempre con lo sguardo rivolto al futuro, per crescere, migliorare e sognare. Qui, passo dopo passo, si possono gettare le basi per un futuro davvero importante. Come ha detto anche il Presidente Giacca, che ringrazio per la sua grande disponibilità, il suo sogno è anche il mio: continuare a crescere per portare in futuro il Trento dove non è mai arrivato. Da calciatore, ma soprattutto da trentino, sarebbe una delle vittorie più grandi della mia carriera. Da questa nuova esperienza mi aspetto di crescere ancora come uomo, come persona e come giocatore. Voglio dare il mio contributo in campo e fuori, affrontando ogni partita con spirito e determinazione. Gli obiettivi miei e del Trento sono chiari: giocare partita dopo partita per arrivare a concludere la stagione in una posizione migliore rispetto a quella del passato torneo. Non vedo l’ora di scendere in campo allo Stadio Briamasco per sentire il calore di tutta la nostra gente».